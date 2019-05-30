Аскар Мамин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде

31 мая 2019 года Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств в г. Ашхабад (Туркменистан), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Главы правительств государств-участников СНГ обсудят актуальные вопросы экономического взаимодействия в Содружестве, рассмотрят механизмы сотрудничества в области науки и инноваций, таможенного контроля, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и др.
По итогам заседания планируется подписание ряда документов.
Ранее сообщалось, что Совет Евразийского банка развития избрал
Премьер-министра РК Аскара Мамина своим председателем.