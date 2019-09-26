Общество
Аскар Мамин принял участие в открытии XII Евразийского форума Kazenergy
Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в пленарном заседании XII Евразийского форума Kazenergy "Будущее источников энергии: инновационный рост", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.



Глава Правительства осмотрел выставку "Digital energy" и провел встречи с экс-Президентом Исландии и председателем международного форума "Арктический круг" О. Р. Гримссоном, с которым обсудил перспективы развития геотермальной энергетики в Алматинской области, с Генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти М. С. Баркиндо – вопросы взаимодействия Казахстана с ОПЕК.



В ходе торжественной церемонии открытия форума Аскар Мамин отметил, что Казахстан повышает эффективность и производительность традиционных источников энергии, а также планомерно укрепляет свои позиции в качестве регионального лидера в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"С момента проведения ЭКСПО в Астане в 2017 году Казахстан достиг значительных успехов во внедрении комплексных "зеленых" мер в экономику. На сегодняшний день мы расширили наш портфель возобновляемых источников энергии до более чем 3000 мегаватт. Только за первые 6 месяцев 2019 года производство в секторе увеличилось на 31,7%", – сказал Премьер-министр.

Глава Правительства сообщил, что Казахстан добывает около 90 млн тонн нефти в год, что делает страну одним из 15 крупнейших мировых производителей.

"В 2019 году мы планируем переработать 17,2 млн тонн нефти против 14,9 млн в 2014 году. Это позволит нам практически полностью покрыть наши внутренние потребности по ряду нефтепродуктов. Ожидается, что производство природного газа превысит 55 млрд куб.м в этом году. При существующих темпах мы будем добывать более 80 млрд куб.м к 2027 году", – сказал А.Мамин.

Премьер-министр отметил, что существующий портфель проектов на этапах реализации и разработки призван превратить Казахстан в крупнейшего мирового экспортера полиэтилена и полипропилена.

"Рост спроса на оборудование для добычи газа привел к значительным успехам в газохимическом машиностроении. Объем производства в секторе в период с 2016 по 2018 год увеличился почти на 40% – с 39,4 млрд до 54,8 млрд тенге, что отражает растущий потенциал диверсификации для всей экономики", – подчеркнул глава Правительства.

Евразийский форум Kazenergy за свою более чем десятилетнюю историю стал главным международным событием энергетического сектора в регионе. Форум призван обеспечить эффективный диалог между участниками энергетических рынков, рассмотреть актуальные тенденции и направления развития энергетической системы.

Перспективы и стратегические инициативы, выдвигаемые в рамках данного события, создают благоприятные предпосылки для динамичного и устойчивого развития нефтегазового и энергетического комплекса страны.

Ежегодно Форум посещают более 2500 участников, из более чем 50 стран мира, из них свыше 30 международных организаций, а также около 300 крупных энергетических компаний.

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