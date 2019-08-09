Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

Политика
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Лаура Тусупбекова
Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт главы Правительства.

В заседании ЕМПС участвовали премьер-министры Российской Федерации Медведев, Беларуси — Румас, Армении — Пашинян, Кыргызстана — Абылгазиев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Саркисян.

Перед началом мероприятия состоялась встреча глав делегаций стран с президентом Кыргызстана Жээнбековым.
Участники заседания ЕМПС рассмотрели 15 вопросов повестки дня по дальнейшему развитию интеграционных процессов, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

Стороны отметили 25-летие идеи Евразийской интеграции, выдвинутой Первым Президентом РК - Елбасы Н.А.Назарбаевым и 5-летие подписания Договора о создании Евразийского Экономического Союза.

Главы правительств обменялись мнениями по вопросам регулирования алкогольного, финансового рынка, распределения ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС.

Обсуждены концептуальные вопросы трансграничного информационного взаимодействия, развития промышленной кооперации, агропромышленного комплекса стран Союза, а также сотрудничества таможенных служб государств — членов Таможенного Союза.



"В настоящее время продолжается работа по реализации положений Договора о ЕАЭС по актуальным вопросам сотрудничества, по разработке проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", — сказал Мамин.

По словам Премьер-министра РК, с учетом складывающихся условий в мировой экономике для оказания положительного эффекта на рост экономик стран ЕАЭС, необходимо уделить особое внимание развитию промышленной кооперации. Это направление должно стать одной из главных экономических задач в общей повестке ЕАЭС.

Одним из эффективных инструментов для развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и роста экономик, может стать совместная программа развития "экономики простых вещей".

"Этот сектор может дать прирост валового продукта до 1,5% от ВВП", — сказал Мамин и предложил разработать цифровую карту распределения отраслевых предприятий по странам Союза.

Была также отмечена необходимость развития электронных торговых платформ. Использование данного перспективного мирового тренда будет способствовать росту как взаимной торговли, так и стимулировать экспорт товаров на рынки третьих стран.

Премьер-министр РК отметил высокий потенциал ЕАЭС по интеграции в международную транспортную сеть. Наряду с мерами по упрощению таможенных процедур при транзите через территорию стран Союза, эффективным инструментом должна стать разрабатываемая в настоящее время Единая транзитная система ЕАЭС.

По словам главы правительства РК, необходимо развивать сотрудничество в сфере финансовых рынков, защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг и инвесторов, торгового и инвестиционного сотрудничества.

В этой связи было предложено использовать возможности Международного финансового центра "Астана". В рамках МФЦА создан Хаб финансовых технологий, который обеспечивает построение высококачественной инфраструктуры для объединения всех региональных участников рынка финансовых технологий. Хаб позволяет внедрять и стимулировать новые продукты на рынок финансовых технологий.

Для активизации сотрудничества в этой сфере был подписан План совместных мероприятий между Евразийской экономической комиссией и МФЦА на 2019-2021 годы в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и МФЦА.
По итогам заседания подписано 12 документов.

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