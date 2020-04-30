Аскар Мамин проинспектировал проекты развития Шымкента и Туркестана

Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал ход строительства объектов транспортной и социально-культурной инфраструктуры городов Шымкент и Туркестан, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
В Шымкенте Аскару Мамину доложили о ходе строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта с пропускной способностью 2 000 пассажиров в час, который планируется построить к декабрю текущего года.
В Туркестане Премьер-министр ознакомился с темпами строительства нового международного аэропорта и ведущей к нему автомобильной дороги.
Объект расположен в 16 км от областного центра и будет введен в эксплуатацию в сентябре текущего года. Планируется, что пропускная способность терминала составит 3 млн пассажиров в год.
Также Аскар Мамин посетил строительные площадки Конгресс-холла, стадиона на 7 тыс. мест, Дворца школьников, спортивного комплекса с бассейном, городского парка с аттракционами, драматического театра, областной научно-универсальной библиотеки, центра "Ұлы дала Елі", Музея Х.А. Яссауи и парка Первого Президента, а также проинспектировал ход реконструкции здания Национального центра ремесленников Великого Шелкового пути.
Кроме того, глава Правительства ознакомился с ходом строительства гостиниц "Rixos Turkestan" и "Hampton by Hilton" по 120 номеров каждая, а также возводимого турецкой компанией "Sembol construction" многофункционального туристического комплекса "Караван-сарай". Все указанные гостинично-туристические объекты планируется сдать в эксплуатацию в текущем году.
Премьер-министру презентовали планы по благоустройству Музея-заповедника "Азрет-Султан".