Общество
Аскар Мамин провел личный прием граждан в общественной приемной партии "Nur Otan"
Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках установки по повышению эффективности инструментов "обратной связи" с населением, данной Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на Политсовете партии "Nur Otan", а также задачи по формированию "слышащего государства", поставленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, провел личный прием граждан в Республиканской общественной приемной партии "Nur Otan", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

Жители различных регионов страны обратились в "Nur Otan" с проблемами, касающимися обеспечением электричеством, водоснабжением, развития инфраструктуры и других вопросов.

Кумысшан Мифтахова от имени свыше 14 тыс. жителей п. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области подняла вопрос обеспечения электричеством указанного населенного пункта – в поселке работает только 10 трансформаторных подстанций из-за чего возникают проблемы с энергообеспечением.

А. Мамин поручил Министерству энергетики и акимату Акмолинской области в кратчайшие сроки проработать вопрос передачи всех объектов электроснабжения на баланс АРЭК с последующим обеспечением бесперебойного электроснабжения, а также предусмотреть снижение разницы в тарифе.

Житель Карасайского района Алматинской области Базаркелды Анисов обратился в приемную с просьбой о строительстве моста на железнодорожном переходе "Аксенгир-Шамалган".

"Мост и пешеходный переход будут построены и введены в эксплуатацию до конца 2020 года", – сказал А. Мамин.

Премьер-Министр дал конкретные поручения Министерству индустрии и инфраструктурного развития и акимату Алматинской области. Кроме того, местным властям поручено решить текущие вопросы, связанные с повседневным и безопасным пересечением железной дороги жителями и автотранспортными средствами.

От имени 330 тыс. жителей Енбекшиказахского района Алматинской области в приемную партии с просьбой решить проблему отсутствия централизованного водоснабжения в 11 поселках района обратился Асыл Байтулаков.

Глава Правительства сообщил, что к настоящему времени разработан проект строительства группового водовода стоимостью 4,5 млрд тенге, который позволит до конца следующего года решить имеющуюся проблему с водообеспечением района.

Предприниматель Утемис Жумагалиев из г. Атырау поставил вопрос о снижении стоимости авиабилетов по маршруту "Атырау-Нур-Султан".

А. Мамин ответил, что в рамках исполнения поручения Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева для усиления конкуренции и снижения стоимости авиабилетов создана авиакомпания "FlyArystan", которая с мая 2020 года начнет выполнение авиарейсов в Атырау. При этом авиабилеты будут реализовываться по минимальным тарифам (5-10 тыс. тенге) при их заблаговременной покупке. Кроме того, для улучшения транспортного сообщения будут реконструированы автодороги "Атырау-Актобе" и "Атырау-Астрахань".



В общественную приемную партии "Nur Otan" от имени более 3400 жителей 195-го квартала (Бадам) г. Шымкент обратилась школьный учитель Гулназ Абдирова. По ее словам, в районе постоянно происходят перебои с подачей электричества.

Премьер-министр ответил, что для электроснабжения 828 домов 195-го квартала г. Шымкента выделено 244 млн тенге. Завершение работ предусмотрено в декабре этого года. Строительство водопроводных и газовых сетей запланировано в следующем году.

По каждому рассмотренному обращению Аскар Мамин дал конкретные поручения руководству акиматов, а также министерств и ведомств, заверив обратившихся граждан, что решение поднятых проблем будет взято на его личный контроль.

В дальнейшем в целях оперативного реагирования на обращения граждан Премьер-министр РК поручил членам Правительства проводить регулярные встречи с населением в общественных приемных партии "Nur Otan".

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