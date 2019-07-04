Политика
Аскар Мамин провел переговоры с руководством крупнейших международных корпораций
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел двусторонние встречи с руководителями крупных мировых компаний, прибывших в Нур-Султан для участия в Международном финансовом форуме Astana Finance Days и Совете иностранных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества в индустриализации, машиностроении, нефтегазовой отрасли, энергетике, агропромышленном комплексе, фармацевтической промышленности, финансовом секторе.



Глава Правительства РК Аскар Мамин и президент Exxon Mobil Production Company Нилл У. Даффин обсудили ход реализации совместных проектов и обозначили важность внедрения новых высокотехнологических решений. Модернизация производства, как подчеркнули стороны, повысит производительность и улучшит условия труда на предприятиях, окажет дополнительный импульс для увеличения добычи нефти на месторождениях.

На встрече с представителями американской компании General Electric во главе с председателем правления, президентом, главным исполнительным директором Beker Hughes, компании группы General Electric Лоренцо Симонелли рассмотрены вопросы дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества. С учетом мировых трендов трансформации энергетической отрасли обсуждены перспективны взаимодействия в сфере ВИЭ. Компания также заинтересована в реализации проектов в газохимической области, системе здравоохранения, гражданской авиации, в т.ч. по механизму государственно-частного партнерства.



Председатель наблюдательного совета польской группы компаний Polpharma Ежи Старак, в свою очередь, проинформировал Премьер-Министра РК Аскара Мамина о текущей ситуации на совместных проектах. Обсуждены вопросы реализации инвестиционной программы в фармацевтической индустрии РК, планы по дальнейшей модернизации производственных площадок компании, сотрудничество с казахстанскими фармацевтическими компаниями.

Переговоры с вице-председателем корпорации Marubeni Шигеру Ямазоэ были акцентированы на дальнейшем развитии сотрудничества в агропромышленном комплексе, энергетике, ВИЭ. Стороны подчеркнули большой потенциал для расширения инвестсотрудничества и подтвердили намерение активизации совместной работы. Объем вложенных инвестиций Marubeni в проекты, реализуемые на территории РК, составили $750 млн.



В ходе встречи с председателем правления турецкой группой компаний Anadolu Тунджаем Озильханом обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества. Рассмотрен ход реализации совместных проектов в области индустриализации, в т.ч. машиностроении. Наряду с этим инвестором выражена инициатива участия в проектах по охране окружающей среды, в частности по переработке вторичных материалов.

На встрече с председателем Fung Group Виктором Фунгом были обсуждены актуальные вопросы изменения мирового рынка экономики и торговли, развития финансового сектора. Стороны рассмотрели перспективы развития двустороннего сотрудничества в области управления глобальными системами поставок, в т.ч. сферах транзита и логистики, а также агропромышленном комплексе.



В ходе беседы с главой глобального блока правительств и государственного сектора инвестиционного и корпоративного банка Citigroup Джулией Монако, председателем правления АО «Ситибанк Казахстан» Андреем Курилиным внимание было уделено реализации текущих инвестиционных проектов и углублению дальнейшего сотрудничества в области финансовой политики, совершенствовании таможенного администрирования. В данном направлении, как отметили стороны, особая роль отведена Бирже МФЦА.

«Казахстан использует все имеющиеся возможности для развития экономики страны и диверсификации ее структуры», - отметила Джулия Монако, сообщив, что Citigroup поддерживает инициативы Казахстана по организации IPO на площадках мира и МФЦА.

Вопросы развития финансового сектора также были обсуждены на встрече Премьер-Министра РК Аскара Мамина с главным исполнительным директором Регионального управления по Центральной и Восточной Европе «Deutsche Bank AG» Йёргом Бонгартцем. Стороны сошлись на важности развития системы обмена опытом в области оказания гражданам банковских услуг.

В ходе встреч Аскар Мамин отметил, что в стране созданы благоприятные условия для работы инвесторов и призвал компании к реализации новых совместных проектов. Со стороны Правительства РК будут оказаны необходимые меры содействия для эффективной реализации инвестпроектов.

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