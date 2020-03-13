Аскар Мамин провел телефонные разговоры с главами правительств России и Беларуси
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонные разговоры с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и Премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Главы правительств обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского и казахстанско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.