Аскар Мамин провел заседание совета директоров "Kazakh Invest"

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На заседании совета директоров АО "Национальная компания "Kazakh Invest" под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги работы компании за 11 месяцев текущего года, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В настоящее время при содействии "Kazakh Invest" прорабатываются и реализуются 228 инвестиционных проектов (общим объемом порядка $55 млрд) в агропромышленной, машиностроительной, горно-металлургической, нефтегазохимической, транспортно-логистической сферах, возобновляемой энергетике и строительной индустрии. В топ стран-инвесторов вошли государства Европейского Союза, США, Россия, Турция, Сингапур и Китай.
За 11 месяцев т.г. реализовано 8 проектов на $454 млн, планируется ввод по 10 проектам на $487 млн, начаты строительно-монтажные работы по 21 проекту объемом $3,4 млрд.
На заседании утверждены штатная численность и организационная структура в новой редакции, отчет службы внутреннего аудита, план работы совета директоров на 2020 год, а также рассмотрены другие вопросы.