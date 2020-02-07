Аскар Мамин провел заседание Совета по транспорту

Под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина проведено первое заседание Совета по транспорту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
"Вопросы развития транзитно-транспортного потенциала страны являются важнейшим направлением работы Правительства. Транспортная отрасль выступает одним из драйверов экономического роста Казахстана и имеет большой потенциал развития. В этой связи решено создать Совет по транспорту", – сказал А. Мамин.
Глава Правительства отметил, что транспортный сектор занимает 8,2% в ВВП Казахстана. По итогам 2019 года темпы роста отрасли составили 5,1%, а число занятых работников превысило 640 тыс. чел.
Совет по транспорту будет рассматривать актуальные вопросы развития транспортной отрасли и транзитного потенциала РК, задачи по формированию регионального транспортно-логистического хаба, повышению мобильности населения, сокращению сроков доставки грузов по территории страны и др.
В состав Совета вошли руководители государственных органов и крупных компаний транспортной отрасли РК.