Аскар Мамин провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы развития конкурентной среды в казахстанской экономике в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
С докладами о состоянии и перспективах развития экономической конкуренции в Казахстане, а также предложениях по совершенствованию политики в данной сфере выступили министр национальной экономики Р. Даленов, а также аккредитованные в Казахстане послы США У. Мозер, Великобритании – М. Гиффорд, Канады – Н. Бруссо, Европейского Союза – Свен-Олов Карлссон, специальный посланник Премьер-министра Канады в ЕС и Европе С. Дион, представители ОЭСР, консалтинговой компании "Ernst & Young" и др.
"Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.Назарбаев и Глава государства К.Токаев рассматривают развитие конкурентной среды и антимонопольного законодательства в качестве одного из приоритетных направлений экономической политики", – сказал А. Мамин.
Принимаемые Казахстаном меры по развитию конкуренции и делового климата способствовали росту экономики страны на 4,4% за 10 месяцев т. г., а также повышению позиций РК в рейтингах ЕБРР, МВФ, АБР, Всемирного банка и Всемирного экономического форума. Рассматривается вопрос о повышении статуса Казахстана в Комитете по конкуренции ОЭСР.
Глава Правительства отметил, что в целях снижения роли государства в экономике к концу т. г. число видов деятельности, в которых компаниям с государственным участием разрешено участвовать, будет сокращено более чем на 30% – с 347 до 240.
Премьер-министр проинформировал, что из 864 активов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы к настоящему времени приватизированы около 500, что позволило повысить производительность и эффективность управления инфраструктурой, менеджмента в строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, перерабатывающей и других отраслях.
Глава Правительства подчеркнул, что одним из приоритетов экономической политики Казахстана является развитие малого и среднего бизнеса.
"С 2005 по 2018 годы доля МСБ в экономике страны увеличилась почти в три раза – с 10,5% до 28,4%. К 2025 году мы намерены довести этот показатель до 35%. Предстоит много работы для достижения поставленной цели", – сказал Премьер-министр.