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Аскар Умаров предложил открыть вещание телеканалов «Balapan», «Kazakh tv», «Хабар24» на территории Азербайджана

Министр Аскар Умаров в ходе визита в Турецкую Республику провел встречу с представителями СМИ Азербайджана во главе с Помощником Президента Азербайджанской Республики - Руководителем отдела внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики - Хикметом Гаджиевым.

На встрече Министр предложил открыть вещание телеканалов «Balapan», «Kazakh tv», «Хабар24» на территории Азербайджана.

Министр отметил, что будут приняты конкретные меры для обеспечения вещания казахстанских нишевых телеканалов на территории Азербайджана, и пригласил азербайджанских специалистов на крупнейшую мероприятие в сфере медиа в Центральной Азии – Astana Media Week.

В свою очередь, азербайджанская сторона выразила заинтересованность в опыте Казахстана в сфере СМИ, в том числе в производстве анимации, и выразила намерение принять участие в мероприятии.

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Аскар Умаров предложил открыть вещание телеканалов «Balapan», «Kazakh tv», «Хабар24» на территории Азербайджана
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