Аскар Умаров встретился с актюбинскими журналистами

Во второй день пребывания в Актобе министр информации и общественного развития Аскар Умаров встретился с местными журналистами.

Представители СМИ задавали вопросы об изменениях в законодательстве, регулирующие деятельность СМИ, также вопросы о статусе и правах журналистов, распространении газет и в целом о средствах массовой информации.

В свою очередь, ответив на вопросы, Министр сообщил, что возьмет некоторые из них на личный контроль.

В рамках визита А. Умаров ознакомился с техническим состоянием канала "Актобе".

В завершении встречи Министр наградил ряд журналистов медалью "Ақпарат саласының үздігі" и Почетной грамотой Министерства в преддверии Дня работников СМИ.