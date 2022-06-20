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Аскар Умаров встретился с актюбинскими журналистами
Во второй день пребывания в Актобе министр информации и общественного развития Аскар Умаров встретился с местными журналистами.
Представители СМИ задавали вопросы об изменениях в законодательстве, регулирующие деятельность СМИ, также вопросы о статусе и правах журналистов, распространении газет и в целом о средствах массовой информации.
В свою очередь, ответив на вопросы, Министр сообщил, что возьмет некоторые из них на личный контроль.
В рамках визита А. Умаров ознакомился с техническим состоянием канала "Актобе".
В завершении встречи Министр наградил ряд журналистов медалью "Ақпарат саласының үздігі" и Почетной грамотой Министерства в преддверии Дня работников СМИ.