Аскар Умаров встретился с Руководителем управления по коммуникациям Аппарата Президента Турецкой Республики

В Стамбуле состоялось 4-е заседание Министров и высокопоставленных должностных лиц по медиа и информации Организации Тюркских государств.

По завершению мероприятия международного уровня Министр Аскар Умаров встретился с Руководителем управления по коммуникациям Аппарата Президента Турецкой Республики, профессором - Фахреттином Алтуном; и Помощником Президента Азербайджанской Республики - Руководителем отдела внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики - Хикметом Гаджиевым.

В ходе встречи обсуждены вопросы трансляции телеканалов «Balapan», «Kazakh tv», «Хабар24» на территории Азербайджана, также Министр пригласил коллег на крупнейшее мероприятие в сфере медиа в Центральной Азии – Astana Media Week.

В свою очередь, стороны выразили заинтересованность в опыте Казахстана в сфере СМИ, в том числе в производстве анимации, также выразили намерение принять участие в Astana media week.