​ АСП: нехорошо скрывать доходы

Всего в столице произведены выплаты АСП на сумму 2,4 млрд тенге 7 202 семьям (43 312 человек), из них 3 613 – многодетные (22 427 человек). Отказано в назначении АСП 1 516 семьям, чьи доходы при исчислении были превышены. Да и по назначенным внесены коррективы. После инвентаризации выявлены факты превышения доходов, которые вскрылись благодаря пенсионным отчислениям, отраженным в социальных картах во 2-м квартале. В итоге 339 семьям прекращены выплаты АСП: за 1-й квартал – 45 семьям, за 2-й квартал – 294-м. Произведен перерасчет примерно 1 000 семьям.

– Кроме того, было немало случаев отказа в выплате АСП индивидуальным предпринимателям, – рассказывает заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты Нур-Султана Бахтияр Гарифуллин. – Были те, кто указывал нулевой доход или же на уровне 70% от прожиточного минимума. Мы не могли проверить их честность, потому что по налоговому закону сдача отчета о доходах идет раз в полгода. Но когда эти люди принесли 1 июля справки, мы увидели их истинные доходы, сделали перерасчет и поставили определенные семьи на возврат средств. Были факты по семьям военнослужащих, всего 23 семьи, которые скрыли суммы компенсаций на жилье, а это материальная помощь порядка 50% от их зарплаты. Им придется вернуть АСП. Выявились факты обмана по школьникам. Дело в том, что при исчислении совокупного дохода в составе семьи учитываются все члены, совместно проживаю­щие, ведущие общее хозяйство и зарегистрированные по месту жительства в пределах одного населенного пункта. По­этому член семьи, проживающий отдельно, не может получать пособие. Стоит вопрос по тем семь­ям, которые зарегистрированы в столице, проживают вместе, но дети учатся в пригороде столицы – Караоткеле, Талапкере, в других селах, и считаются школьниками другого региона. По ним мы сделали запрос в Министерство труда и социальной защиты населения, чтобы нам дали разъяснения, как дальше быть. Если будет положительный ответ, то по таким семьям мы выплаты продолжим. Все семьи, кому отказано в выплате АСП, уведомлены. Кто-то согласился вернуть сумму сразу или в рассрочку, а те, кто отказывается это делать, вернут полученные средства в судебном порядке. Вообще, получатели АСП при изменении обстоятельств – состава семьи, зарплаты и т. д., должны согласно закону в течение 10 дней оповестить центр занятости, но, к сожалению, эта норма не соблюдается. Потому ежемесячные мониторинги, проводимые управлением занятости и социальной защиты, просто необходимы.

Как говорят в управлении, коттеджей во владении у получателей АСП в столице не находили. Возможно потому, что при рассмотрении заявлений смотрят на видимые признаки нуждаемости. Да, был случай, когда женщина, подавая на АСП, указала, что муж получает 42 500 тенге, то есть минимальную зарплату, но при этом у них имеется 4-комнатная квартира, официально за ними зарегистрированная, 1-комнатная квартира, взятая в ипотеку и сдаваемая в аренду, и авто. Это явные признаки отсутствия нуж­даемости, за которые комиссия вправе отказать уже на этапе подачи заявления на АСП. Что, собственно, и было сделано.

Работа проводится большая. Участковые комиссии делают обход семей, указавших временную прописку, – вдруг семья на неделю сняла времянку и получила незаконно АСП. Параллельно отправляются запросы во все инс­танции – департамент госдоходов на предмет налогов, управление образования, чтобы там подтвердили ситуацию по школьникам, также в дальнейшем планируется отправление запросов в депар­тамент юстиции на подтверждение наличия движимого имущества у претендента или получателя АСП.

При выделении АСП предусмот­рено заключение социальных конт­рактов, в рамках которых люди привлекаются к мерам активной занятости: их трудоустраивают – либо сразу, либо, если есть заинтересованность, записывают на краткосрочное профессиональное обучение в рамках госпрограммы «Еңбек». Обучаются желающие от одного до трех месяцев, получают стипендию в размере 22 тыс. тенге в месяц, по окончании курсов могут трудоустроиться либо получить грант на открытие собственного дела – это от 100 до 200 МРП.

– Есть члены семей, которые отказываются трудоустраиваться, потому что у них есть работа: наверняка человек трудится нелегально таксистом, продавцом на рынке или еще где-то, – продолжает Бахтияр Гарифуллин. – Если человек отказывается от активных мер занятости по причине маленькой зарплаты, неудобного графика, тогда ему на первом этапе, то есть через месяц, выплата сокращается на 50%, на втором-третьем месяце вовсе прекращаются соцконтракт и выплата соответственно.

По данным управления занятости и социальной защиты Нур-Султана, из общего числа трудоспособных получателей АСП всего подпадают под активные меры занятости 156 человек, из которых составлены социальные контракты со 137 гражданами: 40 – самостоятельно трудоустроив­шиеся, 62 человека охвачены мерами содействия занятости (15 на постоянные рабочие места, 11 – временные рабочие места, 36 обучаются на краткосрочных курсах). Кроме того, одобрены бизнес-планы 6 получателям на выдачу гранта в размере 200 МРП (505 тыс. тенге), 29 человек находятся в поиске работы. Доля трудоустроенных составляет всего 65,4%.