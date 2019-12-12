​Аспекты антикоррупционной работы

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Александр Бри

Комиссия рассмотрела вопросы соблюдения законности в сфере водных ресурсов и выполнения поручений Главы государства по защите бизнеса от неправомерного административного давления и угроз уголовного преследования.

На заседании заслушаны отчеты руководителей Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства по противодействию коррупции, министерств финансов, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, экологии, геологии и природных ресурсов, а также НПП «Атамекен».

В ходе обсуждения члены комиссии обратили внимание на системные недостатки в работе Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, которые привели к существенному снижению качества водообеспеченности в республике. В частности, 42% гидротехнических сооружений находятся в аварийном состоянии, остро стоит проблема сокращения потерь в магистральных водопроводах, реабилитации и строительства новой инфраструктуры.

В текущем году в ходе проверок деятельности комитета и его структурных подразделений выявлены многочисленные факты хищений, финансовых нарушений, неэффективного планирования и использования бюджетных средств. По результатам внесено 26 представлений об устранении нарушений законности, начаты досудебные расследования по 25 фактам на общую сумму ущерба более 8 млрд тенге.

За последние годы Агентством по противодействию коррупции зарегистрирован ряд коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками комитета и его подведомственных организаций, все они привлечены к уголовной ответственности.

В целях пресечения подобных коррупционных правонарушений отмечена важность проведения антикоррупционной работы в рамках проектного офиса «Адалдық алаңы», который специально создан для широкого внедрения принципов прозрачности, открытости, добропорядочности и осуществ­ления общественного контроля в республике.

По вопросу реализации конституционного права на свободу предпринимательства Государственный секретарь Крымбек Кушербаев отметил, что проведены масштабные законодательные реформы в сфере контрольно-надзорной деятельности.

В связи с этим сокращена регистрация уголовных дел в отношении субъектов предпринимательства, гуманизировано административное и уголовное законодательство, а также преду­смотрены нормы, направленные на декриминализацию налоговых правонарушений.

Кроме того, в республике снизилось количество незаконных проверок, введена система оценки управления рисками и разработана информационная сис­тема «ЕРСОП», позволяющая исключить человеческий фактор и самостоятельно определить субъекты проверки. Активно ведется работа по пресечению фактов незаконного вмешательства госорганов в деятельность малого и среднего бизнеса, что позволило защитить права более тысячи предпринимателей. Во всех регионах страны открыты фронт-офисы, обеспечивающие антикоррупционное сопровождение бизнес-проектов.

Решением комиссии государственным органам поручено обеспечить эффективную координацию работы правоохранительных органов по проверке соблюдения законности при реализации проектов в сфере управления водными ресурсами, проработать вопрос разработки методических рекомендаций по разграничению фактов рейдерства от гражданско-правовых отношений в вопросах защиты бизнеса. По итогам заседания члены комиссии рекомендовали усовершенствовать вопросы цифровизации конт­рольно-надзорной деятельности и проводить широкую информационную работу среди населения по противодействию коррупции.

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