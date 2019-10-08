​Аспекты социальной важности

В частности, министр посетил городской центр занятости населения в Караганде. Во время беседы с работниками Биржан Бидайбекович отметил, что в Послании Главы государства говорится о внедрении новых форм поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты. Поэ­тому он попросил работников центра занятости агитировать обращающихся к ним граждан открывать семейный бизнес.

– Для реализации поручения Главы государства по вов­лечению многодетных матерей в микро- и малый бизнес будут внесены изменения в госпрограмму развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», – сообщил Биржан Нурымбетов. – Предлагается увеличить срок микрокредитования для проектов многодетных семей. Для снижения финансовой нагрузки по погашению кредита мы предлагаем снизить номинальную ставку вознаграждения. Для семей, у которых нет залогового имущества, планируем внедрить механизмы гарантирования микрокредитов через единого оператора без разделения на село и город.

Далее министр отправился в карагандинский дом престарелых и инвалидов № 2, а потом посетил психоневрологическое медико-социальное учреждение, которое расположено в городе Сарани. Здесь прошло совещание с их руководителями. Биржан Нурымбетов напомнил, что улучшение качества соцуслуг – это одна из задач, поставленных в предвыборной программе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

– В мае принят новый Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года, – сказал он. – Документ включает в себя меры соцзащиты, образования, здравоохранения и повышения квалификации социальных работников. Наша главная задача сегодня – это качественная реализация мер Национального плана на всех уровнях, обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами и услугами реабилитации. Необходимо обеспечить повышение качества их жизни, достижение независимости, сохранение социальных, профессиональных способностей и включение во все аспекты жизни.

Далее глава Министерства труда и соцзащиты населения отправился в Темиртау, где пообщался с коллективом Карагандинского металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». Он напомнил, что в Послании народу Казахстана говорится о стимулировании работодателей увеличивать зарплаты. Ведь доходы горнодобывающих компаний растут, но это существенно не отражается на благосостоянии их работников. Вмес­те с тем Биржан Нурымбетов сделал акцент на соблюдении трудового законодательства и профилактике производственного травматизма.

– К сожалению, по республике имеются задолженности по заработной плате и по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, – отметил министр. – На производстве пострадали 749 человек, из которых 82 работника погибли. Работодателям необходимо обеспечить своевре­менную вып­лату зарплат и четкое соблюдение техники безопасности на производстве.