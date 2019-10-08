​Аспекты социальной важности

Свежий выпуск
416
Елена Ульянкина

В частности, министр посетил городской центр занятости населения в Караганде. Во время беседы с работниками Биржан Бидайбекович отметил, что в Послании Главы государства говорится о внедрении новых форм поддержки бизнеса с упором на социальные аспекты. Поэ­тому он попросил работников центра занятости агитировать обращающихся к ним граждан открывать семейный бизнес.

– Для реализации поручения Главы государства по вов­лечению многодетных матерей в микро- и малый бизнес будут внесены изменения в госпрограмму развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», – сообщил Биржан Нурымбетов. – Предлагается увеличить срок микрокредитования для проектов многодетных семей. Для снижения финансовой нагрузки по погашению кредита мы предлагаем снизить номинальную ставку вознаграждения. Для семей, у которых нет залогового имущества, планируем внедрить механизмы гарантирования микрокредитов через единого оператора без разделения на село и город.

Далее министр отправился в карагандинский дом престарелых и инвалидов № 2, а потом посетил психоневрологическое медико-социальное учреждение, которое расположено в городе Сарани. Здесь прошло совещание с их руководителями. Биржан Нурымбетов напомнил, что улучшение качества соцуслуг – это одна из задач, поставленных в предвыборной программе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

– В мае принят новый Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года, – сказал он. – Документ включает в себя меры соцзащиты, образования, здравоохранения и повышения квалификации социальных работников. Наша главная задача сегодня – это качественная реализация мер Национального плана на всех уровнях, обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами и услугами реабилитации. Необходимо обеспечить повышение качества их жизни, достижение независимости, сохранение социальных, профессиональных способностей и включение во все аспекты жизни.

Далее глава Министерства труда и соцзащиты населения отправился в Темиртау, где пообщался с коллективом Карагандинского металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». Он напомнил, что в Послании народу Казахстана говорится о стимулировании работодателей увеличивать зарплаты. Ведь доходы горнодобывающих компаний растут, но это существенно не отражается на благосостоянии их работников. Вмес­те с тем Биржан Нурымбетов сделал акцент на соблюдении трудового законодательства и профилактике производственного травматизма.

– К сожалению, по республике имеются задолженности по заработной плате и по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, – отметил министр. – На производстве пострадали 749 человек, из которых 82 работника погибли. Работодателям необходимо обеспечить своевре­менную вып­лату зарплат и четкое соблюдение техники безопасности на производстве.

Популярное

Все
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
Банный комплекс и пляж устроили костанайцы на новом фонтане
Прокуратура Кызылординской области опубликовала результаты проверки деятельности лагерей детского летнего отдыха
Внезапно обрушившийся на Костанайскую область град уничтожил урожай дачников и снес металлические конструкции
В Усть-Каменогорске хранится казахский народный инструмент, которому больше двухсот лет
Проходчик получил травму
Отличный дебют!
Кому должен служить аким?
СКВЕРная история
Казахстанская лингвистика: достижения, стратегии и перспективы
Подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области проверил Скляр
Братья наши зеленые
Месси забил гол в четвертом матче подряд за "Интер Майами"
Когда хобби становится бизнесом
Познакомившийся в Сети с девушкой парень оказался на скамье подсудимых
Скопившуюся после ливня на улицах воду откачали в Астане
Подросток скончался в поезде в Атырауской области
Негромкая доброта
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Негромкая доброта
Угольный запас
Ремонт полным ходом
Творчество молодых

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]