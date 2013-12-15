Ассамблея вручает подарки

Общество
609
[caption id="attachment_17001" align="alignleft" width="300"]27 фото Толегена КОШЕГУЛОВА[/caption]

По традиции были подведены итоги проделанной работы, намечены планы на будущее. Пятый год по инициативе ААНК формируется госсоцзаказ по изучению государственного языка представителями этнокультурных объединений. Ежегодно на эти цели выделяются средства из областного бюджета. Надо сказать, что сегодня уже нет оснований ссылаться на отсутствие методик, учебников, словарей. В области созданы условия и для развития языков народа Казахстана.

Третий год на базе ЦВР «Аулет» действует школа обучения родным языкам, в которой более 200 детей разных национальностей изучают восемь языков. В планах – открытие и дополнительных классов по изучению турецкого и узбекского языков. В марте будущего года заканчивается строительство нового Дома дружбы, соответствую­щего современным архитектурным требованиям, в котором найдут место все этнокультурные объеди­нения Кокшетау и структурные подразделения областной ассамблеи.

От имени акима области заведующая секретариатом ААНК Марзият Тохаева вручила внесшим весомый вклад в реализацию национальной политики страны в регионе благодарственные письма и подарки. А завершилось мероприятие праздничным концертом коллективов художественной самодеятельности этнокультурных объединений.

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Популярное

Все
К лишению свободы приговорен житель Шымкента за попытку реализовать поддельные доллары
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
К больному на дрезине
Сын спас маму, отдав свою печень
В кредитной западне
О Джучи – без мифов
Профессия – миротворец
Когда мусорщики «не выгребают»
Пустующие школы
Меняя мир к лучшему
Палка о двух концах
Конфликтная сфера – жилье
Талантливы во всем!
Учесть ошибки прошлого
Колледжи ждут курсантов
Агропром: проблемы выявлены, меры определены
Ударим саксаулом по пескам
День скорби
«Золотой» танец
Все по плану
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Академия наук: миссия выполнима
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане
Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане
Какого цвета «честный» мед?
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве
Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист

Читайте также

Ударим саксаулом по пескам
Конфликтная сфера – жилье
Палка о двух концах
Меняя мир к лучшему

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]