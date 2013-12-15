Ассамблея вручает подарки

[caption id="attachment_17001" align="alignleft" width="300"] фото Толегена КОШЕГУЛОВА[/caption]

По традиции были подведены итоги проделанной работы, намечены планы на будущее. Пятый год по инициативе ААНК формируется госсоцзаказ по изучению государственного языка представителями этнокультурных объединений. Ежегодно на эти цели выделяются средства из областного бюджета. Надо сказать, что сегодня уже нет оснований ссылаться на отсутствие методик, учебников, словарей. В области созданы условия и для развития языков народа Казахстана.

Третий год на базе ЦВР «Аулет» действует школа обучения родным языкам, в которой более 200 детей разных национальностей изучают восемь языков. В планах – открытие и дополнительных классов по изучению турецкого и узбекского языков. В марте будущего года заканчивается строительство нового Дома дружбы, соответствую­щего современным архитектурным требованиям, в котором найдут место все этнокультурные объеди­нения Кокшетау и структурные подразделения областной ассамблеи.

От имени акима области заведующая секретариатом ААНК Марзият Тохаева вручила внесшим весомый вклад в реализацию национальной политики страны в регионе благодарственные письма и подарки. А завершилось мероприятие праздничным концертом коллективов художественной самодеятельности этнокультурных объединений.

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау