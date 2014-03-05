Ассортимент на все вкусы

Ее кулинария расположена в самом центре поселка Переметное Зеленовского района. Специализацию сама жизнь подсказала. К ней зачастили родители и бабушки с малышами. Так родилась идея создания детского кафе. Первую прибыль потратила на приобретение оборудования для приготовления сладких коктейлей, соков и мороженого.

Сейчас в ассортименте более 20 наименований изделий. Но скоро их будет значительно больше. Есть планы на подготовку площадки для летнего кафе, устройство игродрома, то есть организацию настоящего детского центра. Продукцию Утебалиевой признали и домашние хозяйки, многие из которых смогли устроиться на работу благодаря тому, что развитие предпринимательства набирает обороты. Спрос на выпечку, слое­ное и дрожжевое тесто растет. Все более популярной становится национальная кухня. А спрос всегда рождает предложение. В кулинарии, которую односельчане в шутку прозвали «Мама, купи!», продаются баурсаки, курт и кумыс.

Как рассказала директор регио­нального филиала «Даму» Алия Салиева, по программе «Бизнес-советник» обучение в Приуралье прошли более 2 300 начинающих предпринимателей. Государственная поддержка изменила образ жизни на селе. Теперь в глубинке никого не удивишь кафе, ресторанами и предприятиями службы быта. Поэтому сегодня на курсах и тренингах учат не только экономике, но и непростому умению правильно выбирать востребованное, а значит, и прибыльное дело.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область