​Ассортимент широкий – отечественный

Любовь Доброта, Шымкент

Отныне в числе крупных партнеров ТОО «Казмедприбор Холдинг» значится и управление здравоохранения Павлодарской области, о чем свидетельствует меморандум о сотрудничестве, заключенный накануне.

Почти год назад на пред­приятии побывал аким Павлодарской области, высоко оценивший уровень производства на отечественном предприятии по выпуску медицинской техники и оборудования. Тогда же на встрече с главой Южно-Казахстанской области была достигнута принципиальная договоренность о тесном сотрудничестве с заводом, продукция которого ни в чем не уступает импортным аналогам.

Так что меморандум о сотрудничестве, подписи под которым поставили президент ТОО «Казмедприбор Холдинг» Рахат Байзаков и руководитель областного управления здравоохранения Павлодарской области Нурлан Касимов, открывает новую страницу в истории предприятия, готового оснастить качественной медицинской техникой, мебелью и оборудованием все лечебные учреждения страны.

Подписанию меморандума о сотрудничестве предшествовало посещение завода делегацией медиков Павлодарской области. Врачи и организаторы здравоохранения убедились в высоком уровне производства, побывав в цехе по выпуску высокотехнологичного оборудования, мебели, комплектации машин скорой медицинской помощи. Вся продукция здесь соответствует международным стандартам ИСО 9001-2009, ИСО 13485-2003.

Сегодня продукцию предприятия можно встретить практически в каждом лечебном учреждении республики. Все чаще ТОО «Казмедприбор Холдинг» получает крупные заказы на оснащение вновь построенных объектов здравоохранения. Шымкентцы поставляют все необходимое, начиная от мебели и заканчивая аппаратами УЗИ. Такая практика сотрудничества показала себя с хорошей стороны и получила широкое распространение.

К тому же сейчас с конвейера предприятия сходят новинки: наркозно-дыхательные аппараты, ИВЛ для новорожденных, неонатальные кувезы, лор-комбайн, анализаторы мочи, гематологические и био­химические анализаторы, новые модели фетального монитора и инкубатора детского, электрокардиографы и мониторы пациента последнего поколения...

Завод, начавший свою деятельность полтора десятилетия назад с небольшого цеха по выпуску мебели, сейчас стал одним из крупнейших и единственным в своем роде предприятием по производству высокотехнологичного медицинского оборудования в республике. Здесь выпускают более 200 наименований продукции медицинского назначения, и ассортимент этот постоянно расширяется. К примеру, предстоящей осенью предполагается выход на рынок новой продукции. На конец ноября запланировано открытие цеха, в котором будут выпускать гемодиализные расходные материалы, рентгенодиагнос­ тические комплексы, а также передвижные рентгеновские аппараты.

В будущем все эти новинки наверняка поступят и в медицинские учреждения Павлодарской области. Побывав на заводе, гости оценили высокий уровень организации производства и квалификацию работников, повышению профессионального мастерства которых на предприятии уделяется большое внимание. Некоторые виды медицинского оборудования, выпущенные в Шымкенте, павлодарцы уже используют в работе, и они имеют хорошие отзывы.

Меморандум о сотрудни­честве предполагает расширение перечня поставки отечественной медицинской техники, мебели и оборудования – все это планируется закупить в ближайшее время для оснащения павлодарских больниц и поликлиник. Так что у шымкентских производителей медицинского оборудования работы заметно прибавилось, но этому обстоятельству здесь только рады.

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