Общество
Ассоциация "Болашак" выпустит первый сборник бизнес-кейсов
Виктория Шиптенко
Обобщить и изучить опыт в области бизнеса Казахстана, а затем на этой базе составить учебный материал предлагает председатель Совета Ассоциации "Болашак" Куандык Бишимбаев. Об этом он сообщил в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК в ходе пресс-конференции на тему "О деятельности Ассоциации "Болашак" в сфере молодежного предпринимательства в рамках содействия реализации Нацплана "100 конкретных шагов", передает Kazpravda.kz.

Эксперт рассказал о том, что планируется сотрудничество с несколькими бизнес-школами Казахстана.

"Для более глубокого изучения механизмов бизнеса, Ассоциация выпустит первый казахстанский сборник бизнес-кейсов на казахском, русском и английском языках, в котором будут собраны реальные кейсы из опыта отечественных бизнес-практиков, включающих топ-менеджмент крупных компаний", – отметил председатель Совета.

Основная задача ассоциации выпускников "Болашак" заключается в разработке и реализации кейсов по разным направлениям: банковская система, управление рисками, макроэкономическая политика, продвижение экспорта, управление персоналом.

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