Цель организации – сделать казахстанские бренды одежды популярными – как на внутреннем, так и на международных рынках.
Пока в состав объединения вошли 15 дизайнеров. Ассоциация планирует сотрудничать с текстильными фабриками для улучшения качества и количества пошива одежды. Затем они будут вести переговоры с торговыми домами и добиваться уменьшения арендной платы за бутики. Тогда мелкие предприниматели по всему Казахстану тоже смогут выставлять там свои товары.
"Планы на ближайшие годы — это бесплатное обучение дизайнеров, которые входят в состав ассоциации. Служба экспертов будет нам помогать. Мы будем приглашать из Германии специалистов, швей, конструкторов. Может быть, с дизайнерами начнем активную работу", – сказала президент Ассоциации моды Arlem Жанель Бертаева.
Сейчас казахстанские дизайнеры готовят новую коллекцию сезона "осень – зима". Предпочтения отдают созданию практичных вещей и по демократичным ценам.
Отечественные дизайнеры ориентируются на спрос. Вместо дорогих платьев за 200 или 300 тысяч тенге, которые не находят покупателей, они теперь создают креативные футболки.
Стать членом Ассоциации моды может стать не любой дизайнер. Его бренд должен быть представлен на внутреннем рынке не менее двух лет и постоянно участвовать в Неделе моды Kazakhstan Fashion Week или Mercedes-Benz Fashion Week.