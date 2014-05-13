Ассоциация выпускников Казахского национального университета им. Аль-Фараби поздравляет всех выпускников университета с 80-летием со дня его основания и приглашает принять участие в юбилейной декаде, посвященной празднованию этой знаменательной даты

Программа юбилейной декады:

21–22 мая. «Евразийское разнообразие и роль университетов в устойчивом развитии». Третий форум университетов Азии.

23 мая. «Болонский процесс в Казахстане: опыт администрирования образовательных реформ». Международная конференция.

24 мая. «От знаний к навыкам – путь профессионального роста». Открытие летнего семестра КазНУ.

25 мая. «КазНУ – лидер студенческого спорта». Городской велопробег и чествование лучших спортсменов университета.

26 мая. «Қариялар – алтын қазына». Чествование ветеранов научной и педагогической деятельности КазНУ им. Аль-Фараби.

27 мая. «КазНУ – кузница казахстанской элиты». Награждение победителей конкурса среди СМИ и журналистов.

28 мая. «Университет как точка роста наукоемкой экономики Казахстана». Научно-практический симпозиум.

29 мая. «От интеллектуального чтения – к интеллектуальной нации». Международная ярмарка книг.

30 мая. «Университет – бизнес – общество: опыт и перспективы партнерства». Форум работодателей.

«КазНУ им. Аль-Фараби – университет, устремленный в будущее». Торжественное собрание коллектива и форум выпускников КазНУ.

31 мая. Празднование Дня выпускника КазНУ им. Аль-Фараби. Бал выпускников.

За свою 80-летнюю историю КазНУ выпустил многотысячную армию высококвалифицированных специалистов, которые все эти годы вносят неоценимый вклад в становление и развитие всех секторов нашего общества. Залогом их успеха во многом стало качественное образование, полученное в стенах альма-матер.

В соответствии с мировой практикой Ассоциацией выпускников создается эндаумент-фонд развития КазНУ им. Аль-Фараби для накопления целевого капитала и поддержки университета.

Призываем всех выпускников поддержать создание эндаумента! Любой ваш взнос – важный вклад в развитие и процветание КазНУ.

Поддержи свою альма-матер!

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (727) 377-33-60, 377-33-70, моб. 8-701-571-52-27, e-mail: Balausa.Berdimbetova@kaznu.kz; balaussa21@mail.ru. Онлайн-регистрация для участия в юбилейных мероприятиях на сайте: www.av.kaznu.kz.

Объединение юридических лиц «Ассоциация выпускников Казахского национального университета им. Аль-Фараби».

РНН 600 400 599 815

КБЕ 18 в Алматинском городском филиале АО «БанкЦентрКредит»

МФО банка KCJBKZKX расчетный счет (тенге)

№ KZ818560000000481401 (KZT), № KZ928560000000520488 (EUR, USD)

СТН/РНН 600400599815, БСН/БИН 081040002351

с пометкой «В эндаумент-фонд КазНУ» и указанием Ф. И. О., года выпуска, факультета.