​«АСТАНА-1»: одна система вместо пяти

Гость посетил таможенный пост «Алмалы-ЦТО». В ходе беседы с участниками бизнеса он обсудил наиболее важные задачи и процессы улучшения, оптимизации и устранения некоторых недоработок программного продукта.
– Мне важно услышать и узнать мнение тех, кто непосредственно работает с этой системой. Все ваши пожелания и предложения будут учтены для дальнейшего совершенствования системы, – заверил Фабрис Мийе. Он сообщил, что Информационная система таможенного и налогового администрирования «АСТАНА-1» (АSYKUDA) уже функционирует в 95 странах ближнего и дальнего зарубежья, имеет позитивную оценку в рейтинге Doing Business и соответствует нормам и стандартам ВТамО и ВТО. Ее использование в первую очередь направлено на упрощение процедур для участников ВЭД.
Напомним, что одним из приоритетных направлений Программы цифровизации Казахстана является автоматизация таможенных процессов. Директор департамента таможенного контроля Комитета государственных доходов РК, куратор проекта Марат Бейсенов отметил ряд особенностей ИС «АСТАНА-1».
– Система имеет ряд преимуществ, включая возможность осуществления автоматизированного контроля всего таможенного процесса с момента подачи предварительной информации, оформления транзита, хранения товаров на складе временного хранения до контроля после выпуска товаров. При отсутствии рисков система автоматически выпускает декларацию на товары, – пояснил он. По его словам, очевиден положительный эффект внедрения ИС «АСТАНА-1», в которой все процессы таможенного контроля сосредоточены в одной информационной системе, заменив более пяти программ (ЦОУ, ТАИС, Статистика, Web-декларант, Брокерская система, Система управления рисками).
ИС «АСТАНА-1» является многофункциональной и комплексной системой, и ее внедрение было осуществлено поэтапно. Так, 1 октября 2017 года введена в опытную эксплуатацию подсистема «Таможенный транзит» ИС «АСТАНА-1», обеспечивающая совершение таможенных операций в пункте пропуска на границе: предварительное информирование, применение технических средств контроля, контроль иных государственных органов, таможенные процедуры, связанные с транзитом товаров. Статистика свидетельствует, что количество поданных транзитных деклараций составило более 197 тыс. штук, из которых 181 тыс. (90%) выпущена в автоматическом режиме, среднее время оформления составляет 35 минут.
В первых числах текущего года в опытную эксплуатацию введена подсистема «Таможенное декларирование» по таможенной процедуре «Экспорт». В системе обработано более 24 тыс. деклараций на товары, из них 99,4% выпущено системой автоматически, среднее время оформления составляет 1 минуту. Подсистема «Таможенное декларирование» по импорту и по остальным таможенным процедурам заработала 1 апреля.
В настоящее время обработано около 18 тыс. деклараций на товары, из которых 85% деклараций выпущено системой автоматически. Немаловажным преимуществом ИС «АСТАНА-1», наряду с автоматическим выпуском товаров и возможностью подачи декларации не выходя из офиса или дома, является то, что система предоставляется в пользование на безвозмездной основе. Данные обстоятельства значительно повлияют на сокращение финансовых и временных издержек участников внешнеэкономической деятельности.
С внедрением «АСТАНА-1» участникам внешнеэкономической деятельности нет необходимости приходить в таможенный орган, чтобы забрать товар, так как владельцы складов временного хранения зарегистрированы в ИС.