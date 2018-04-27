Свежий выпуск

​«АСТАНА-1»: одна система вместо пяти

Айгуль Турысбекова, Алматы

Гость посетил таможенный пост «Алмалы-ЦТО». В ходе беседы с участниками бизнеса он обсудил наиболее важные задачи и процессы улучшения, оптимизации и устранения некоторых недоработок программного продукта.

– Мне важно услышать и узнать мнение тех, кто непосредственно работает с этой системой. Все ваши пожелания и предложения будут учтены для дальнейшего совершенствования системы, – заверил Фабрис Мийе. Он сообщил, что Информационная система таможенного и налогового администрирования «АСТАНА-1» (АSYKUDA) уже функционирует в 95 странах ближнего и дальнего зару­бежья, имеет позитивную оценку в рейтинге Doing Business и соответствует нормам и стандартам ВТамО и ВТО. Ее использование в первую очередь направлено на упрощение процедур для участников ВЭД.

Напомним, что одним из приоритетных направлений Программы цифровизации Казахстана является автоматизация таможенных процессов. Директор департамента таможенного конт­роля Комитета государственных доходов РК, куратор проекта Марат Бейсенов отметил ряд особенностей ИС «АСТАНА-1».

– Система имеет ряд преимуществ, включая возможность осуществления автоматизированного контроля всего таможенного процесса с момента подачи предварительной информации, оформления транзита, хранения товаров на складе временного хранения до конт­роля после выпуска товаров. При отсутствии рисков система автоматически выпускает декларацию на товары, – пояснил он. По его словам, очевиден положительный эффект внедрения ИС «АСТАНА-1», в которой все процессы таможенного конт­роля сосредоточены в одной информационной системе, заменив более пяти программ (ЦОУ, ТАИС, Статистика, Web-декларант, Брокерская система, Система управления рисками).

ИС «АСТАНА-1» является многофункциональной и комплекс­ной системой, и ее внедрение было осуществлено поэтапно. Так, 1 октября 2017 года введена в опытную эксплуатацию подсис­тема «Таможенный транзит» ИС «АСТАНА-1», обеспечиваю­щая совершение таможенных операций в пункте пропуска на границе: предварительное информирование, применение технических средств контроля, контроль иных государственных органов, таможенные процедуры, связанные с транзитом товаров. Статистика свидетельствует, что количество поданных транзитных деклараций составило более 197 тыс. штук, из которых 181 тыс. (90%) выпущена в автоматическом режиме, среднее время оформления сос­тавляет 35 минут.

В первых числах текущего года в опытную эксплуатацию введена подсистема «Таможенное дек­ларирование» по таможенной процедуре «Экспорт». В системе обработано более 24 тыс. деклараций на товары, из них 99,4% выпущено системой автоматичес­ки, среднее время оформления составляет 1 минуту. Подсис­тема «Таможенное декларирование» по импорту и по остальным таможенным процедурам заработала 1 апреля.

В настоящее время обработано около 18 тыс. деклараций на товары, из которых 85% дек­лараций выпущено системой автоматически. Немаловажным преимуществом ИС «АСТАНА-1», наряду с автоматическим выпус­ком товаров и возможностью подачи декларации не выходя из офиса или дома, является то, что система предоставляется в пользование на безвозмездной основе. Данные обстоятельства значительно повлияют на сокращение финансовых и временных издержек участников внешнеэко­номической деятельности.

С внедрением «АСТАНА-1» участникам внешнеэкономичес­кой деятельности нет необходимости приходить в таможенный орган, чтобы забрать товар, так как владельцы складов временного хранения зарегистрированы в ИС.

Популярное

Все
Кричите громче, вас не слышно!
Трансформация и информация
Роза Рымбаева сегодня отмечает юбилей. За три дня до этого у нее был сольный концерт в Астане, посвященный Дню Республики
О трудностях, которые пришлось преодолеть авторам исторического байопика о жизни знаменитого акына, мы узнали прямо на съемочной площадке
На принципах законности и открытости
Шоколада и зрелищ!
Игра с общим знаменателем
Разные и одинаково достойные
От сборной до «Кайрата»
Как сохранить духовные святыни
Чемпионки и чемпионы
«Мертвые души» в очереди на жилье
Казахстан и Азербайджан построят волоконно-оптические линии связи по дну Каспия
Через призму инновационных подходов
Музыка без границ
Здесь зажигаются звезды
#Цифровизация: мифы & реальность
Ремесленничество – не антураж
Баллада о пирате и казино
Искусство как бренд
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Свежий выпуск
Кубок страны по таеквон-до GTF пройдет в Астане среди юниор…
Свежий выпуск
Грузоперевозки по «сквозной» технологии
Свежий выпуск
Аграрии Акмолинской области представят свою продукцию на яр…
Свежий выпуск
Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая молодая семья» н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]