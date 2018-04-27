​«АСТАНА-1»: одна система вместо пяти

Гость посетил таможенный пост «Алмалы-ЦТО». В ходе беседы с участниками бизнеса он обсудил наиболее важные задачи и процессы улучшения, оптимизации и устранения некоторых недоработок программного продукта.

– Мне важно услышать и узнать мнение тех, кто непосредственно работает с этой системой. Все ваши пожелания и предложения будут учтены для дальнейшего совершенствования системы, – заверил Фабрис Мийе. Он сообщил, что Информационная система таможенного и налогового администрирования «АСТАНА-1» (АSYKUDA) уже функционирует в 95 странах ближнего и дальнего зару­бежья, имеет позитивную оценку в рейтинге Doing Business и соответствует нормам и стандартам ВТамО и ВТО. Ее использование в первую очередь направлено на упрощение процедур для участников ВЭД.

Напомним, что одним из приоритетных направлений Программы цифровизации Казахстана является автоматизация таможенных процессов. Директор департамента таможенного конт­роля Комитета государственных доходов РК, куратор проекта Марат Бейсенов отметил ряд особенностей ИС «АСТАНА-1».

– Система имеет ряд преимуществ, включая возможность осуществления автоматизированного контроля всего таможенного процесса с момента подачи предварительной информации, оформления транзита, хранения товаров на складе временного хранения до конт­роля после выпуска товаров. При отсутствии рисков система автоматически выпускает декларацию на товары, – пояснил он. По его словам, очевиден положительный эффект внедрения ИС «АСТАНА-1», в которой все процессы таможенного конт­роля сосредоточены в одной информационной системе, заменив более пяти программ (ЦОУ, ТАИС, Статистика, Web-декларант, Брокерская система, Система управления рисками).

ИС «АСТАНА-1» является многофункциональной и комплекс­ной системой, и ее внедрение было осуществлено поэтапно. Так, 1 октября 2017 года введена в опытную эксплуатацию подсис­тема «Таможенный транзит» ИС «АСТАНА-1», обеспечиваю­щая совершение таможенных операций в пункте пропуска на границе: предварительное информирование, применение технических средств контроля, контроль иных государственных органов, таможенные процедуры, связанные с транзитом товаров. Статистика свидетельствует, что количество поданных транзитных деклараций составило более 197 тыс. штук, из которых 181 тыс. (90%) выпущена в автоматическом режиме, среднее время оформления сос­тавляет 35 минут.

В первых числах текущего года в опытную эксплуатацию введена подсистема «Таможенное дек­ларирование» по таможенной процедуре «Экспорт». В системе обработано более 24 тыс. деклараций на товары, из них 99,4% выпущено системой автоматичес­ки, среднее время оформления составляет 1 минуту. Подсис­тема «Таможенное декларирование» по импорту и по остальным таможенным процедурам заработала 1 апреля.

В настоящее время обработано около 18 тыс. деклараций на товары, из которых 85% дек­лараций выпущено системой автоматически. Немаловажным преимуществом ИС «АСТАНА-1», наряду с автоматическим выпус­ком товаров и возможностью подачи декларации не выходя из офиса или дома, является то, что система предоставляется в пользование на безвозмездной основе. Данные обстоятельства значительно повлияют на сокращение финансовых и временных издержек участников внешнеэко­номической деятельности.

С внедрением «АСТАНА-1» участникам внешнеэкономичес­кой деятельности нет необходимости приходить в таможенный орган, чтобы забрать товар, так как владельцы складов временного хранения зарегистрированы в ИС.