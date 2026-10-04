Astana AI Film Festival 2026 завершился: названы победители международного конкурса

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3 октября в рамках церемонии награждения объявили победителей международного конкурса, объединившего авторов и режиссеров со всего мира. Фестиваль проходил с 1 по 3 октября в рамках AI Month - месяца, объединившего серию мероприятий, посвящённых искусственному интеллекту. В программу AAIFF 2026 вошли конкурсные показы, деловая программа и панельные дискуссии с участием авторов и представителей креативных индустрий.

Как сообщалось ранее, на Astana AI Film Festival поступило 8 067 заявок из 125 стран. В финальную программу вошли 25 работ, отобранных официальной комиссией. Финалистов оценивало международное жюри, в состав которого вошли бывший генеральный директор ЮНЕСКО и экс-министр культуры Франции Одри Азуле, декан Института исследований искусственного интеллекта China Film Group Ма Пин, заместитель декана факультета анимации Пекинской киноакадемии Ван Хао, предприниматель и инвестор Баладжи Сринивасан, а также генеральный менеджер BytePlus по региону Ближнего Востока, Африки, Индии, Турции и стран СНГ Ли Лонг.

«Самое интересное в AI-кино сегодня - это не сама технология, а то, что авторы с ее помощью начинают делать. В рамках фестиваля мы увидели очень сильные и совершенно разные работы - от необычных визуальных решений до новых способов рассказывать истории. Особенно интересно наблюдать, как режиссеры и создатели из разных стран используют ИИ-платформы как новый инструмент для воплощения своих идей. Получился действительно международный проект, и по масштабу и качеству работ мы видим, что AI-кино уже становится самостоятельным направлением мировой киноиндустрии», - считает сооснователь фестиваля и креативный директор AAIFF Айзат Кусаинов.

По итогам оценки международного жюри были определены победители в пяти специальных номинациях и основной тематической конкуренции The Future Worth Living In.

Так, в специальных номинациях победителями стали:

- Myrzakhan Zhumakhan - «IT WAS JUST A JOKE» (комедия, Казахстан) в номинации Best Character;

- 2xLabs - «The Last Span» (фэнтези, Китай) в номинации Best Story;

- Jacopo Zanetti - «What's the Job?» (сюрреализм, Италия) в номинации Best Visual;

- Jacopo Reale - «The Fracture» (триллер, Италия) в номинации Best Direction.

- Zachary London - «Pomegranate» (научная фантастика, приключения, США) в номинации Best Concept.

Среди финалистов этих номинаций были представлены работы авторов из Казахстана, Южной Кореи, Сенегала, Канады, Китая, Германии, США, Италии, Аргентины и других стран. В их числе - Myrzakhan Zhumakhan с фильмом «It Was Just a Joke», Kang Daehyeong с «Green Flag», Moustapha Sakho с «Ballast, Robert Gaudette с «A Face Only A Mother Could Love», 2xLabs с «The Last Span», Lu Junjie с «Delete», Mark Wachholz с «Five Minutes of Spring», Jonathan Perry и Alex Naghavi с «Railbound», Zachary London с «Pomegranate», Jacopo Zanetti с «What's the Job?», Tim Zhang с «Gabriel», Gabriel Bosisio с «Charli Boy», Jacopo Reale с «The Fracture», Fredrik Akerstom с «Aphelion» и Marco Magario с «Er Loop».

«У меня комедийный жанр. Фильм рассказывает о том, как собака и брат хозяина начинают драться из-за простой шутки, а в итоге это превращается в настоящую войну. Я не ставил перед собой задачу заложить какой-то сложный или остроумный смысл - это просто лёгкая история, которая, в некоторой степени, описывает и меня: я люблю пранки и веселье. Если честно, я сильно волновался из-за конкуренции, потому что здесь очень много талантливых и крутых ребят. Все участники проделали большую работу и потратили много времени на свои фильмы, поэтому, на мой взгляд, каждый из них был достойным соперником», - рассказал победитель в номинации Best Character Мырзахан Жумахан.

В свою очередь, основная тематическая программа The Future Worth Living In включала десять финальных работ: The First Honest Day Nikolay Shestak - REVIVER Dor Brothers, Looking For Perseida - Ernest Desumbila, The Choice - Tarek Abdelhakim, SITARA - Abhik Banerjee, WTF - Richard Kassai, Project "A" - Anna Frolova, Everything Soft - Jamin Tasker, Saint Vitus Kiss - John Kirk Kelly и Aya's Best Day - Madi Zhagi.

По итогам основной конкуренции третье место и приз в размере $100 000 получил Ernest Desumbila (Испания) за фильм «Looking For Perseida», второе место и $200 000 - Abhik Banerjee (Индия) за фильм «SITARA», а Гран-при и $450 000 - Nikolay Shestak (Латвия) за фильм «The First Honest Day».

Обладатель Гран-при Astana AI Film Festival 2026 Николай Шестак поделился своими впечатлениями и рассказал о своей работе.

«Около четырёх лет назад начал заниматься режиссурой, а два года назад стал создавать фильмы с помощью ИИ. Честно говоря, я не ожидал победы - здесь было столько невероятных работ и разных жанров, что мне самому интересно, почему жюри выбрало именно мой фильм. Мой фильм «The First Honest Day» о том, что наши поступки определяют нас: если человек совершает плохие поступки, он становится уродливым, а добрые поступки, наоборот, делают его лучше. Я стараюсь вкладывать в свои фильмы личные мысли и идеи. Я очень рад этой победе. Полученный приз хочу инвестировать в создание новых фильмов и продолжать развивать свои проекты», - отметил победитель Astana AI Film Festival.

По словам сооснователя фестиваля и председателя совета AAIFF Алмаса Жали, первый Astana AI Film Festival продемонстрировал высокий международный интерес к кино, созданному с использованием искусственного интеллекта. Фестиваль объединил авторов из разных стран и стал площадкой для экспериментов с новыми технологиями, визуальными форматами и языком современного кино.

«Особенно важно отметить, что такой международный фестиваль проходит именно в Казахстане. Мы хотим, чтобы Астана стала одной из площадок, где встречаются представители киноиндустрии, технологий и креативных индустрий со всего мира. Первый фестиваль дал нам хороший импульс, и теперь наша задача — развивать проект дальше, расширять международное сообщество участников и создавать новые возможности для авторов, работающих на стыке кино и искусственного интеллекта», - сказал сооснователь фестиваля и председатель совета AAIFF Алмас Жали.

Общий фонд Astana AI Film Festival составляет $2 млн. Из них $1 млн предоставлен Корпоративным фондом Freedom Шапагат при Freedom Holding Corp. и распределяется между победителями в качестве призового фонда. Еще $1 млн предусмотрен в качестве инвестиционного капитала для перспективных AI-команд, направленного на развитие производства и AI-экосистемы в Казахстане.

Генеральным партнером Astana AI Film Festival выступает Freedom Holding Corp., технологическим партнером - The Network School, партнером - Kino.kz.

2 и 3 октября работы финалистов были представлены на большом экране кинотеатра Chaplin в ТРЦ MEGA Silk Way.

Первый Astana AI Film Festival объединил международное профессиональное сообщество вокруг развития AI-кино и новых возможностей для авторов и креативных команд. Фестиваль стал площадкой для обсуждения будущего кино, применения искусственного интеллекта в творческом процессе и развития новой AI-креативной индустрии.