Казахстанский боксер Азамат Исакулов одержал победу в стартовом бою "Астана Арланс" против "Аргентинских Кондоров", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на спортивный портал Vesti.kz
Исакулов, выступающий в весовой категории до 52 кг, встречался на ринге с Рикардо Ибарра и победил по итогам пяти раундов единогласным решением судей – 50:44, 50:44, 50:44.
Таким образом, счет в противостоянии "Астана Арланс" и "Аргентинских Кондоров" стал 1:0 в пользу казахстанской команды.