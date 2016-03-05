"Астана Арланс" победили "Баку Файрс" в матче WSB

Спорт
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Фото с сайта vesti.kz
Боксеры "Астана Арланс" одержали победу в матчевой встрече WSB с "Баку Файрс". В столице Азербайджана казахстанские боксеры были сильнее в трех из пяти боев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Так, в весовой категории до 52 кг Олжас Саттыбаев без проблем победил Магомеда Ибиева. В весе до 62 кг боксер "Астана Арланс" Закир Сафиуллин одержал победу над Насраддином Мамедовым.

По итогам поединка в рамках весовой категории до 69 кг, в котором встречались хозяин ринга Тамерлан Абдуллаев и казахстанец Шымбергенов Асланбек, один судья зафиксировал ничью, а двое других отдали победу Тамерлану Абдуллаеву – 2:0.

В категории до 81 кг встречались Нурдаулетов Жарманов и Михаил Даухалявец. В третьем раунде судьи отдали победу техническим нокаутом Жарманову, что принесло "Астана Арланс" победу и во всей встрече. Таким образом, последний бой стал формальностью и не менял общего расклада.

Закрывался боксерский вечер поединком в тяжелой весовой категории +91 кг. В нем встречались азербайджанец Арсланбек Махмудов и Нуржан Бекзатов. В пятом раунде Бекзатов побывал в нокдауне, но поднялся, однако главный судья принял решение остановить бой.

Тем не менее, это не сказалось на итоговом счете – 3:2 в пользу "Астана Арланс".

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