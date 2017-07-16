"Астана Арланс" в третий раз завоевали чемпионский кубок Всемирной серии бокса

В финале седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB) "Астана Арланс" победили команду "Куба Домадорес" и стали самым титулованным клубом WSB, сообщает Kazpravda.kz
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Исход турнира определил дополнительный, 11-й поединок в весовой категории до 52 кг, в котором встретились Олжас Байниязов и Фрэнк Залдивар. В этом бою победил казахстанец, принесший "арланам" решающее, шестое очко (6-5).
Как отметили в пресс-службе команды, по ходу финала "Астана Арланс" уступал в счете 2:5 и был в шаге от поражения.
Темиртас Жусупов (49 кг) одолел Йохануса Аргилагоса – 3:0 (48:47, 48:47, 49:46);
Ильяс Сулейменов (56 кг) победил Хавьера Ибаньеса – 3:0 (48:47, 48:47, 48:47);
Антон Пинчук (91 кг) проиграл Эрисланди Савону – 0:3 (45:50, 46:49, 46:49);
Дилмурат Мижитов (64 кг) отдал победу Энди Крузу – 1:2 (47:48, 48:47, 45:50);
Абильхан Аманкул (75 кг) оказался слабее Арлена Лопеса – 0:3 (47:48, 47:48, 47:48);
Арман Рысбек (81 кг) проиграл Хулио Сезару Ла Крусу – 0:3 (46:49, 46:49, 45:50);
Олжаса Саттыбаева (52 кг) одолел Йосбани Вейтиа Сото – 0:3 (47:48, 46:49, 45:50);
Олжас Бокаев (+91 кг) победил Йоандри Тоирака – 3:0 (49:45, 48:46, 48:46);
Закир Сафиуллин (60 кг) побил Лазаро Альвареса – 2:1 (46:47, 47:46, 47:46);
Асланбек Шымбергенов (69 кг) сравнял счет команд в бою с Роньелем Иглесиасом Сотолонго – 3:0 (49:46, 50:45, 49:46);
Олжас Байниязов (52 кг) победил Фрэнка Залдивара – 2:1 (50:45, 46:49, 50:45).
По итогам турнира "Астана Арланс" в третий раз в своей истории стал чемпионом и самым титулованным клубом WSB. До этого финала на счету "арланов" и кубинцев было по два чемпионства.