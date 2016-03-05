Спорт

"Астана Арланс" взяли верх над клубом из Азербайджана в матче WSB

Ерзат Сергазин
На прошедшей в Баку встрече между местным коллективом и "Астана Арланс" победу с минимальным преимуществом (3:2) одержали отечественные боксеры, передает Kazpravda.kz.

Выступающий в весе до 52 кг Олжас Саттыбаев одержал яркую победу над Магомедом Ибиевым, во всех пяти раундах казахстанец навязывал противнику свою манеру, и в итоге все три судейских вердикта были на стороне Саттыбаева – 3:0 (50:45, 50:44, 50:45).

Не менее убедительную победу одержал Закир Сафиуллин (60 кг), который в бою с Насраддинином Маммадовым не испытал особых проблем и заслуженно отпраздновал успех – 3:0 (49:45, 49:44, 49:45).

Не смог поддержать победный старт соотечественников Асланбек Шымбергенов (69 кг), который, по мнению судейства, уступил Тамерлану Абдуллаеву – 0:2 (47:47, 46:48, 46:48), хотя в этом матче руку победителя можно поднять и казахстанцу, выглядевшему не менее ярко Абдуллаева.

Скоротечным получился бой в весе до 81 кг, где на ринге встретились Нурдаулет Жарманов и Михаил Долголевец. Уже во втором раунде казахстанский боксер отправил хозяина ринга в технический нокаут, тем самым обеспечив своей команде победу.

В заключительном поединке в соперничестве супертяжеловесов на ринге сошлись Арсланбек Махмудов из "Баку файерс" и "Арлан" Нуржан Бекзатов. В этой встрече удача была на стороне азербайджанского спортсмена, который не позволил дебютанту Всемирной серии бокса стартовать в проекте с победы.

Следующий бой "Астана Арланс" проведет 19 марта с командой "Пуерто рико Харрикейнс".

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