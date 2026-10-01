«Астана Балет» впервые примет фестиваль симфонической музыки

Фото: пресс-служба театра

С 7 по 11 октября театр «Астана Балет» приглашает на фестиваль симфонической музыки «Symphony Time» — серию концертов, в которых Astana Ballet Orchestra выступит с приглашёнными солистами. В программе фестиваля — произведения П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева и С. В. Рахманинова, сообщает Kazpravda.kz

В течение фестивальных дней слушателей ждут три концертные программы, каждая из которых раскрывает особую грань симфонического репертуара — от виртуозного концертного жанра до масштабных оркестровых полотен, наполненных драматизмом, философской глубиной и яркой образностью.

«Для нас «Symphony Time» — это возможность показать слушателям самостоятельную художественную природу симфонического оркестра театра “Астана Балет”. Особенность нынешнего фестиваля в том, что впервые он проходит на сцене нашего театра, и для нас это действительно масштабное и значимое событие. Особенно приятно, что в фестивале принимают участие три замечательных исполнителя — Ержан Кулибаев, Алим Бейсембаев и Амир Тебенихин. Каждый из них обладает яркой индивидуальностью и собственным художественным языком. Для оркестра работа с такими солистами — это всегда творческий диалог, требующий особой чуткости, ансамблевого внимания и взаимного доверия. В программе представлены произведения Чайковского, Шостаковича, Прокофьева и Рахманинова — композиторов, чья музыка по-разному отражает масштаб своего времени. Надеюсь, что «Symphony Time» станет для слушателей возможностью услышать знакомые произведения в новом прочтении, а для оркестра — важным этапом творческого развития», — отметил главный дирижёр оркестра театра «Астана Балет» Арман Уразгалиев.

Фестиваль откроется 7 октября концертом с участием известного скрипача Ержана Кулибаева. В центре программы — один из наиболее значительных скрипичных концертов мировой классики — Концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского. Сочинение, в котором виртуозность неразрывно связана с лирическим началом, отличается необычайной мелодической щедростью и драматической выразительностью.

Вторым произведением вечера станет Симфония № 5 Чайковского — масштабное оркестровое полотно, где личная драма, внутреннее напряжение и тема судьбы получают мощное симфоническое воплощение.

9 октября состоится концерт с участием пианиста Алима Бейсембаева. Прозвучит Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского — произведение, ставшее одной из визитных карточек мировой фортепианной литературы. Его виртуозный размах сочетается с широтой мелодического дыхания и яркой симфоничностью фортепианной партии.

Вторая часть программы — Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича, одна из наиболее значительных страниц симфонического творчества композитора. В ней драматургия оркестрового развития приобретает особую масштабность, соединяя трагическое напряжение, сарказм, лирические эпизоды и мощную финальную кульминацию.

Завершит фестиваль 11 октября выступление выдающегося пианиста Амира Тебенихина. В программе — Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева, сочетающий виртуозную сложность, стремительность и характерную для композитора острую ритмическую энергию, а также «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова — последнее крупное сочинение композитора, в котором драматизм, лиризм и национальные интонации соединяются с богатством оркестровой палитры.

Для Astana Ballet Orchestra фестиваль станет возможностью выйти за рамки привычного театрального контекста и представить слушателям богатство симфонического репертуара. Для публики — это возможность услышать произведения, давно вошедшие в золотой фонд мировой музыки, в исполнении одного из ведущих оркестров столицы и приглашённых солистов.

Фестиваль симфонической музыки «Symphony Time» пройдёт на сцене театра «Астана Балет» с 7 по 11 октября.