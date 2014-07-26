Astana Ballet под "Звездами белых ночей"

Премьера балета "Әлем" с большим успехом прошла 27 июня в столичном Дворце Мира и Согласия. Это - трогательная, невероятно красивая история рождения Души, ее пути с небес к земной жизни сквозь тьму и испытания. Кто Она? Этого не знаем мы, как не знает и Она сама. Сейчас Она – только непроявленная сущность, сгусток энергии, жаждущий получить оболочку, чтобы стать сосудом, в котором может загореться огонь Любви. Имя ее – Никто, и только через преодоление и обретение себя она обретет и имя. Имя ей будет Әлем – Вселенная – Красота мира.

Оригинальная хореография Никиты Дмитриевского стала тонким, бережным синтезом актуальных мировых тенденций и традиций национальной хореографии. Визуальная концепция спектакля была разработана также с учетом особенностей богатой культуры Казахстана одним из ведущих российских специалистов в области мультимедиа - Леонидом Басиным. Музыку специально создали композиторы Арманд Амар и Булат Гафаров, авторы либретто – известный казахстанский поэт, сценарист Бахыт Каирбеков и Никита Дмитриевский.

За неполные 2 года своего существования хореографический коллектив Astana Ballet уже успел хорошо зарекомендовать себя в стране и за рубежом, где с успехом прошли большие концертные программы. А теперь оказался готов и к постановке целостного полотна – 1-актного балета. "Нам важно развиваться, пробовать новые формы и направления, говорить со зрителем на современном языке танца, который был бы понятен и актуален, но отражал самобытность казахского народа", – говорит исполнительный директор Astana Ballet Валерий Кузембаев.

В ближайших планах коллектива – европейские гастроли.