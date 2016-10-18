​Astana Ballet в Стране восходящего солнца

фото из архива театра

Для молодого коллектива ­Театра Astana Ballet это было первое знакомство с загадочной страной самураев, каменных садов, хокку и высоких технологий. А японцы открыли для себя казахстанский балет, ведь это первые за годы независимости гастроли большой отечественной балетной труппы в этой стране. Задачей театра было показать возможности коллектива и разнообразие танцевальной культуры нашей страны.

Astana Ballet выступал на двух сценических площадках – в Tokyo Bunka Kaikan и Shinjuku Bunka center. Первая – главный городской театр, вторая – культурный центр престижного делового района. Сразу поразили организованность и слаженность работы принимающей стороны – все до мелочей было предусмотрено и шло своим чередом: утренний класс, световые и сценические репетиции… Но в день концерта сообщили, что на Токио надвигается тайфун. В такие моменты прекращается движение транспорта, люди не выходят на улицу, жизнь в городе замирает. Вероятно, концерт будет отменен, предупредили организаторы, и это было настоящим ударом для коллектива. И вдруг за несколько часов до начала концерта тайфун изменил направление, повернув в сторону Корейского полуострова. Как тут не подумать о великой магии искусства!

Зал Tokyo Bunka Kaikan, вместимость которого 2 800 зрителей, был полон. А знакомство с культурой нашей страны началось уже в фойе театра, где были представлены небольшая фотовыставка, а также книги и буклеты о Казахстане. Программа первого выступления Astana Ballet включала две постановки бельгийского хореографа Рикардо Амаранте – A Fuego lento и Gaia, а также фрагменты балета «Алем», поставленного хореографом Никитой Дмитриевским по оригинальному либретто известного казахстанского поэта Бахыта Каирбекова.

Японские зрители известны своим тонким вниманием, и в то же время сдержанностью в проявлении эмоций. Поэтому продолжительные аплодисменты после первого спектакля на музыку А. Пьяццоллы – A Fuego lento показали, что премьера новой постановки понравилась. «Танго страсти» – так можно назвать спектакль Р. Амаранте, и артисты Astana Ballet, прекрасно зарекомендовавшие себя как исполнители классического и национального репертуара, еще раз доказали безграничность возможностей молодого коллектива.

Неоклассический одноактный балет Gaia на музыку бразильского композитора Х. Тавареса – совсем иная краска в палитре вечера. Тонкий эмоцио­нальный спектакль о красоте и гармонии природы, вероятно, оказался очень близок эстетике японской культуры. Подтверждение тому – вос­торженные отзывы зрителей, отметивших красочность видеодекораций, воздушность костюмов и ­изысканность хореографии.

Вечер завершился фрагментами из одноактного балета «Алем», одного из первых полнометражных спектаклей в репертуаре театра. Мифологемы и архетипы, положенные в основу либретто знатоком казахской культуры Б. Каирбековым, так понравились зрителям, что зал буквально взорвался овация­ми! И это еще одно подтверждение простой истины: факторов, объе­диняющих народы и культуры, намного больше, чем деструктивных, а танец – «язык эсперанто», не требующий перевода.

– Я впервые увидел казах­станский балет и очень впечатлен, – поделился впечатлениями экс-премьер министр Японии Ясуа Фукуда. – Музыка, видео, хореография – все органично сочетается в постановках, а мастерство артистов вызывает восхищение. В какой-то момент показалось, что Казахстан совсем рядом, ведь настоящее искусство стирает границы и расстояния!

В Tokyo Bunka Kaikan существует давняя традиция: все коллективы, выступавшие на его сцене, оставляют автографы прямо на стенах здания. Здесь бывали Covent Garden и Венская опера, Мариинский и Большой театры, «Ла Скала» и New York City Ballet, вагановская Академия танца и Бостонский симфонический оркестр. Теперь в затейливой вязи этих громких имен есть и автограф молодого театра из Казахстана – Astana Ballet.

Второе выступление казах­станского театра открыла композиция «Восточная рапсодия». Зрители увидели всю палитру красочных казахских танцев: это нежные, грациозные «Арулар» (музыка этно-фольклорной группы «Туран»), фрагмент из одноактного балета «Жусан» (музыка Даулеткерея), «Асем коныр» (музыка Д. Нурпеисовой), миниатюра «Карлыгаш» (музыка К. Дженкинса). Во втором отделении гала-концерта театр показал фрагменты из одноакт­ных современных балетов.

Зрители отмечали, что открыли для себя Казахстан, их покорили и красота молодых танцовщиц, и спецэффекты.

– Хочу отметить прекрасную технику исполнителей, они владеют всем арсеналом танцевальных стилей – и классическим, и современным, – сказал исполнительный директор одного из крупнейших оперных театров мира New National Theatre Tokyo Накаджимо Ютаки. – Как представителю азиатской культуры, мне было очень близко и понятно то, что я видел на сцене. В ваших национальных танцах я почувствовал душу казахского народа.

Гастрольный тур Театра Astana Ballet в Японии прошел с большим успехом, и несомненно, что это только начало сотрудничества. Энергия загадочной страны с древними традициями притягивает каждого, ступившего на эту землю, а энергия молодого коллектива, так открыто и вдохновенно дарящего свое искусство, не могла не покорить народ, который превыше всего ценит красоту.