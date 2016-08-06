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​«Астана» – без Нибали
Юрий МАКАРОВ

Тем временем на испанской многодневной велогонке «Вуэльта Бургоса» события разворачиваются стремительно – завтра участники уже финишируют и определят победителя. А на втором этапе (командная гонка с раздельным стартом на 10,7 км) сюрприз соперникам преподнесла «Астана», справившаяся с дистанцией быстрее всех – за 13 мин. и 01 сек. После этого сразу четыре гонщика нашей команды – казахстанец Дмитрий Груздев и итальянцы Дарио Катальдо, Эрос Капеки и Микеле Скарпони – поднялись на верхние ступеньки текущего протокола.

Третий этап (как и первый) выиграл голландец Данни Ван Поппель, выступающий за команду Team Sky. В генеральной классификации на первом и втором местах остались гонщики «Астаны» Дмитрий Груздев и Микеле Скарпони.

На разных уровнях

Поехавшие на три международных турнира казахстанские теннисисты, дружно победив в первом круге, столь же синхронно оступились в раунде втором. Дмитрий Попко на Liberec Challenger в Чехии проиграл бельгийцу Йорису Де Лооре – 3:6, 2:6, Андрей Голубев на турнире Granby Challenger в Канаде, уступая в первом сете со счетом 1:5 американцу Секу Бангура, из-за травмы снялся с соревнований. А Камила Керимбаева в таиландском городе Нонтхабури уступила дорогу в третий круг спортсменке из Сингапура Ли-Юн Стефани Тан – 6:3, 6:7, 4:6.

Тем временем в Ташкенте продолжается турнир ITF Junior G3. Как сообщает Федерация тенниса Казахстана, наши юные спортсмены Жибек Куламбаева и Достанбек Ташбулатов вышли в четвертьфинал, обыграв во втором круге соответственно россиянку Алену Юрченко и Эпефтериоса Неоса (Кипр).

Теперь – Лига Европы

Футбольный клуб «Астана» закончил выступления в Лиге чемпионов УЕФА. В ответном матче третьего отборочного раунда чемпион Казахстана встречался в Глазго с «Селтиком», с которым чуть ранее дома сыграл вничью – 1:1. Большинство экспертов в этом противостоянии отдавали предпочтение сильнейшей команде Шотландии, и они в прогнозах не ошиблись: «Селтик» победил со счетом 2:1 (1:0) и вышел в следующий раунд самого престижного клубного турнира Европы. Нашу команду в ответном матче подвело недисциплинированное поведение игроков: они получили 9 желтых карточек, две красные и два реализованных пенальти в концовках обеих таймов. Ответный мяч в ворота хозяев на 62-й минуте провел Ибраими.

Но международный кубковый сезон на этом для «Астаны» не закончился. Команда из столицы Казахстана теперь сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА. Соперники «Астаны» были определены вчера вечером в ходе жеребьевки, проведенной в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городке Ньоне.

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