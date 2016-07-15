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Астана – безопасный город
Инеш БЕРЖАНОВА

Как отметил Бакытжан Сагинтаев, уже начала работу специально созданная комиссия по проверке имеющихся объектов на предмет наличия в них опасных для жизни, здоровья граждан предметов, например взрывчатых веществ, ненадежных строительных конструкций. Не менее активно проверяется и обслуживающий персонал, работающий в данный момент на территории ЭКСПО-городка. Проверены свыше 32 тыс. охранников, строителей, менеджеров и других специалистов.

Однако, по словам Б. Сагинтаева, в результате проведенных рейдов выявилось также немало нарушений по обеспечению безопасности в городе. Речь идет о недостаточном охвате столицы видеоконтролем, отсутствии шлагбаумов, охранных установок в «нужных» местах. Работа по устранению недочетов уже ведется.

– В связи с тем, что большинство объектов будет сдано в эксплуатацию уже осенью нынешнего года, сегодня надо принять дополнительные меры по обеспечению безопас­ности, – подчеркнул Б. Сагинтаев. – Так, МВД поручено укомплектовать кадровый состав столичного гарнизона и Акмолинской области и обеспечить их необходимым материально-техническим оснащением. При этом немаловажно научить сотрудников правоохранительных органов и таможенного контроля доброжелательному и вежливому обращению с горожанами и гостями столицы.

В целях недопущения террористических угроз первый заместитель Премьер-Министра поручил соответствующим структурам усилить контроль над гражданами республики, пребывающими в государствах, где осуществляют свою дея­тельность террористические организации.

В свою очередь Генеральный прокурор РК Жакип Асанов отметил, что подобного рода мероприятие станет серьезным экзаменом для всей правоохранительной системы республики. От уровня безопасности во время проведения столь масштабного события будет зависеть не только успех выставки, но и имидж Казахстана в целом.

– На проведение ЭКСПО претендовали многие развитые страны. Но благодаря личному авторитету и политическому весу Главы государства Ассамблея международного бюро выставок выбрала Астану, – подчерк­нул Ж. Асанов. – Так наша столица с 18-летней историей оказалась наравне с такими городами, как Париж, Лондон, Нью-Йорк, Шанхай, Милан, имеющими тысячелетнюю историю.

Однако для того, чтобы этот мегапроект действительно принес стране положительную мировую известность, большое внимание следует уделить вопросам безопасности участников и посетителей выставки. По мнению главы ведомства, хорошо могли бы себя зарекомендовать в этом случае так называемые профайлеры – люди, которые по поведению, жестам и разговорам вычисляли бы подозрительных лиц.

Большие надежды в прокуратуре возлагают и на использование гражданами смарт-технологий. Так, одним из инструментов безопасности, по мнению Ж. Асанова, может стать мобильное приложение «ЭКСПО-2017. Ваш гид по безопасности» на государственном, русском и английском языках. Суть его сводится к тому, что любой иностранец, приехавший в Астану, да и коренной житель столицы, смог бы посредством сотового телефона узнать, как доехать до ЭКСПО, режим работы объектов выставки, телефоны горячих линий, контакты и пункты полиции, номера телефонов такси, скорой медицинской помощи и другое.

Среди предложений от Генеральной прокуратуры по усилению безо­пасности Жакип Асанов также назвал активизацию профилактической работы с населением. В частности, он предложил обойти каждый двор и квартиру, чтобы раздать людям памятки о том, как защитить себя, близких от криминала и провокаций. А в помощники Генпрокурор посоветовал записать добровольцев из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, пожарных, спасателей, «тех, у кого есть свободное время, чтобы и они ощутили себя сопричастными к большому событию».

В завершение выступления спикер предложил обратиться в Комитет ООН по вопросам безопасности крупных мероприятий. Поскольку его эксперты работали в Испании, Италии, Китае, России и США и имеют большой опыт в разработке надежных систем безопасности.

Поддержал выступающих аким Астаны Асет Исекешев. По его словам, в рамках ЭКСПО-2017 в столице пройдет не менее 6 тыс. мероприятий – концертов, форумов, конференций. Поэтому важно также укрепить работу миграционных служб, увеличить точки видеонаблюдения в городе, повысить заинтересованность простых граждан в сохранении стабильности и охране правопорядка в Астане.

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