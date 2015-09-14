Астана – Душанбе: подписан договор о стратегическом партнерстве Свежий выпуск 494 Владимир КУРЯТОВ, наш специальный корреспондент, Душанбе

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

Точки роста

Это событие стало кульминацией развития двустороннего сотрудничества, открыв принципиально новую страницу взаимодействия. Нурсултан Назарбаев и Эмомали Рахмон подписали Договор о стратегическом партнерстве между Рес­публикой Казахстан и Республикой Таджикистан.

В ходе переговоров Нурсултан Назарбаев поблагодарил Э. Рахмона за приглашение и гостеприимный прием, а также поздравил таджикский народ с двумя важными праздниками – Днем независимости и 3000-летием Гиссара.

– Между нашими странами отсутствуют разногласия как в политической, так и в экономической сферах. Таджикистан для нас братская страна, поэтому мы заинтересованы в ее стабильном развитии. В нынешней непростой ситуации в мировой экономике у нас есть точки роста для совместного сотрудничества, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также отметил, что страны придерживаются единых принципов в международной политике, о чем говорит тесное партнерство в рамках таких организаций, как ШОС, СВМДА и ОДКБ.

В свою очередь Президент Таджикистана поблагодарил Нурсултана Назарбаева за внимание к развитию двустороннего сотрудничества.

– Ваш приезд даст новый импульс развитию добрососедских отношений между нашими странами, – отметил Президент Таджикистана.

В ходе встреч в узком и расширенном составах главы государств обсудили широкий спектр вопросов. Уделялось внимание нынешней ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке. Затрагивались аспекты регулирования трудовой миграции, защиты прав и интересов мигрантов, и подписано соответствующее соглашение.

Кроме того, по итогам официальных встреч были подписаны документы о сотрудничестве в области технической защиты информации, физической культуры и спорта, образования, а также программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2016–2017 годы.



Форпост безопасности

Более подробно об итогах переговоров главы государств рассказали на брифинге. Нурсултан Назарбаев напомнил об истории взаимоотношений двух стран.

– В Таджикистане в начале 90-х годов были трудные времена. Мы все после развала Советского союза оказались в сложном положении, никому не было просто. Но, несмотря на это, Казахстан всегда оказывал посильную гуманитарную и военно-политическую помощь таджикскому народу. Ведь в Центральной Азии мы привыкли жить и взаимодействовать исключительно на основе уважения друг к другу, – отметил Президент.

Надо сказать, что Таджикистан, переживший гражданскую войну и разруху, всегда помнит тех, кто в трудную минуту протянул руку помощи. Здесь ценят миротворческие усилия Казахстана, который стал одним из гарантов выполнения Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в этой стране. Один из раундов межтаджикских переговоров прошел в Алматы. Кроме того, военнослужащие нашей страны наравне с российскими охраняли границу Таджикистана в тяжелое для республики время. Здесь помнят и чтят память о 35 погибших воинах-казахстанцах. В их честь в Душанбе в парке имени Дружбы народов открыт монумент.

Скажем больше, наша страна и сегодня периодически оказывает поддержку Таджикистану. В том числе в виде гуманитарной помощи, общий объем которой в период с 2006 года составил порядка 29,7 млн. долларов в денежном эквиваленте. Когда летом нынешнего года по республике прошла волна паводков и селей, вызванных аномальным таянием ледников, наша страна была одной из первых, кто пришел на выручку. Из Государственного материального резерва выделено 1 428 тонн груза – продукты и строительные материалы на общую сумму 2,7 млн долларов.

Что и говорить, история отношений включает в себя множество знаковых событий. Но не менее интересными выглядят и перспективы сотрудничества, особенно с учетом таких благоприятных факторов, как территориальная и культурно-историческая близость.

– Подписанное соглашение о стратегическом партнерстве придаст уже имеющейся договорной базе из 80 документов больше динамики и интенсивности. Сегодня Казахстан осуществляет политику индустриального развития, и по мере возможности мы приглашаем к сотрудничеству частные таджикские компании, – сказал Президент.

Также Глава государства подчеркнул, что обе страны поддерживают друг друга на таких глобальных площадках, как ОБСЕ, ООН и ОИС, и в этом контексте поблагодарил таджикскую сторону за поддержку кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

Нурсултан Назарбаев отметил значимую роль Таджикистана в противодействии современным вызовам. Эта страна находится на острие борьбы с терроризмом и экстремизмом, здесь не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию, о чем говорят последние события. Таджикистан – это форпост безопасности, сказал Президент и в этом контексте отметил необходимость более тесного взаимодействия на уровне спецслужб.

В завершение Глава государства обратил внимание на необходимость дальнейшего развития культурно-гуманитарного сотрудничества.

– На днях мы отметили 550-летие Казахского ханства. У нас есть общая культура и история. На протяжении веков в нашем регионе происходили великие события – это корни, которые объединяют наши народы, – заключил Нурсултан Назарбаев.

Эмомали Рахмон также выразил удовлетворенность первыми итогами визита.

– Приезд Нурсултана Абишевича открывает новую страницу в современной истории таджикско-казахстанских отношений. И это не просто декларативное заявление, ибо в рамках визита стороны впервые заявили о выводе своих отношений на уровень стратегического партнерства, – сказал Президент Таджикистана.

По мнению Эмомали Рахмона, перевод стратегических отношений в практическую плоскость во многом зависит от решения актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Помимо всех перечисленных аспектов это вопрос о совершенствовании деятельности двустороннего Фонда прямых инвестиций, укрепления сотрудничества в сфере высшего образования. Уже как субъекты отношений стратегического партнерства стороны обсудили вопросы региональной безопасности.



Заметный шаг вперед

Таджикистан ценит отношения с нашей страной, и это вполне объяснимо: по объему внешней торговли Казахстан входит в тройку ведущих партнеров – двусторонний товарооборот в прошлом году составил чуть более 700 млн долларов.

– Хотя товарооборот в текущем году немного снизился, в целом за последние годы он имеет тенденцию непрерывного роста, даже в дни кризисных явлений в глобальной экономике, – заметил в связи с этим Э. Рахмон.

В Таджикистане, надо сказать, экономика имеет свою специфику. Начнем с того, что эту республику называют страной гор и рек, что, безусловно, накладывает свой отпечаток. Почти вся ее территория, а если точнее 93%, – непрерывная цепь массивов Памира и Тянь-Шаня. Именно здесь расположено более половины всех ледников Средней Азии. Их таяние рождает огромное количество рек – примерно около тысячи. И поэтому вполне понятно, когда Таджикистан в своем развитии особую ставку делает на гидроэнергетику. Но здесь возникает актуальный и порой весьма болезненный для Центральной Азии вопрос использования водноэнергетических ресурсов. «Парад суверенитетов» развалил некогда единую для региона водноэнергетическую систему и обострил отношения между государствами.

Впрочем, Астана и Душанбе всегда умели договариваться. Достаточно вспомнить эпизод, когда Таджикистан сбросил воду из своих водохранилищ для орошения казахстанских земель в период жесточайшей засухи.

– В контексте водноэнергетических проблем региона Таджикистан занимает очень важное место. И всем нам, соседям, надо договариваться, а не ругаться. Мы все равно к этому должны прийти, потому что нам и нашим детям здесь жить. Надо строить отношения на долгосрочную перспективу, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Среди других актуальных вопросов сотрудничества можно упомянуть сельское хозяйство. Приоритетными направлениями также являются: горнодобывающая промышленность, цветная металлургия, машиностроение, энергетика, пищевая промышленность, транспорт и коммуникации.

Казахстан периодически проводит бизнес-форумы и торговые миссии по линии KAZNEX INVEST в Таджикистане. Общая сумма экспортных контрактов, заключенных казахстанскими предприятиями в рамках этих мероприятий за последние пять лет, составила более 60 млн долл.

– Думаю, все согласятся со мной в том, что сегодняшний Казахстан, который хорошо известен в мире, неузнаваемо изменился за годы независимости. И мы, как истинные друзья, радуемся этим успехам, восхищаемся ими и изучаем этот полезный опыт для применения в наших условиях, – сказал Э. Рахмон.

Визит Президента Казахстана, по словам главы Таджикистана, это заметный шаг вперед, который позволяет смотреть в обозримое будущее с большими добрыми надеждами.

О продолжении визита читайте в следующем номере «КП»