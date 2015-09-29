"Астана" – "Галатасарай": как и на чем добраться до стадиона

Спорт
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Меруерт Нургазинова
Фото с сайта masterbuilders.kz
30 сентября с 19.00 часов до окончания футбольного матча "Астана" – "Галатасарай" движение транспортных средств, кроме общественного транспорта и такси, будет закрыто по проспектам Кабанбай батыра и Туран, на участке от улицы Керей Жанибек хандары до улицы Хусейн Бен Талал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу "Астана LRT".

В целях обеспечения равномерной нагрузки на указанные участки дорог управление административной полиции ДВД Астаны призывает жителей и гостей столицы использовать общественный транспорт для посещения данного мероприятия.

Сообщается, что для зрителей в 19.00 будет организована подача шаттл-автобусов к пунктам сбора пассажиров: стадион им. Мунайтпасова, ул. Кенесары,  СК "Казахстан", мечеть "Хазрет Султан", мечеть "Нур Астана", Цирк, пр. Кабанбай батыра, "Жастар театры" (бывший Театр оперы и балета им. Байсеитовой), пр. Победы.

"Данные автобусы будут отправляться на стадион "Астана Арена" по мере наполняемости. Оплата проезда – 90 тенге, для детей до 15 лет – 40 тенге. Проездные билеты в данных шаттлах недействительны", – говорится в официальном сообщении. 

Кроме того, до стадиона "Астана Арена" можно добраться на общественном транспорте №10, №12, №27, №40, №43, №51.

Отмечается, что после окончания матча зрители смогут также вернуться на шаттл-автобусах в первоначальные точки сбора. Время подачи шаттлов запланировано на 23.30. Автобусы выстроятся вдоль дороги по проспекту Кабанбай батыра, перед главным входом "Астана Арена".

Городские автобусные маршруты №10, №12, №27, №28, №30, №40, №43, №51, №55 и №61 будут осуществлять перевозки до 01.00 ночи.

Напомним, завтра, 30 сентября, в 22.00 на стадионе "Астана Арена" состоится футбольный матч Лиги чемпионов между командами "Астана" и "Галатасарай" (Турция).

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