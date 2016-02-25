​Астана – глобальная площадка для инновационных идей

В течение двух дней проходит это ключевое мероприятие в организации Международной выставки «ЭКСПО-2017», которое служит платформой для обмена информацией о ходе подготовки к выставке. В собрании принимают участие около 300 делегатов из более чем 100 стран, как подтвердивших свое участие, так и потенциально заинтересованных в нем.

От имени Правительства РК участников собрания приветствовала заместитель Премьер-Министра РК Дарига Назарбаева.

– В период, когда взят глобальный курс на переход к альтернативным источникам энергии, тема нашей выставки «Энергия будущего» является как никогда актуальной, – подчеркнула она. – ЭКСПО-2017 станет площадкой для демонстрации лучших достижений человечества в сфере «зеленой» энергетики, решения вопросов рационального использования энергоресурсов. Казах­стан не уходит от мирового тренда и начинает перестраивать свою экономику на «зеленую» основу.

По словам вице-премьера, в 2015 году в Казахстане было введено 14 проектов возобновляемых источников энергии суммарной мощностью около 120 МВт. В целом за прошедший год объем вырабатываемой электроэнергии из возобновляемых источников составил около 700 млн КВт часов.

Инициативы Главы государства Н. Назарбаева – Глобальная энергоэкологическая стратегия и Программа партнерства «Зеленый мост» – были поддержаны конференцией ООН по устойчивому развитию в 2015 году и включены в итоговые документы «РИО+20».

В стране принята концепция по переходу Казахстана к «зеленой» экономике и соответствующий план мероприятий до 2020 года. При Президенте РК образован Совет по «зеленой» экономике. Логическим продолжением всех этих усилий является выставка ЭКСПО в 2017 году.

Как сообщила Д. Назарбаева, на сегодня свои намерения быть участниками выставки выразили уже 75 стран и 14 международных организаций, заключено 27 договоров участия.

5 ноября 2015 года в рамках визита Президента Н. Назарбаева в Париж было подписано соглашение с Международным бюро выставок о льготах и преференциях для международных участников выставки. 18 февраля текущего года Парламентом принят соответствующий закон о ратификации данного соглашения.

Казахстан придает важное значение сотрудничеству с Меж­дународным бюро выставок. Подтверждением этому является активное участие нашей страны в работе ЭКСПО в Милане в 2015 году, где казахстанский павильон посетили свыше 1 млн гостей. Наша страна получила множество положительных отзывов и «бронзу» среди национальных павильонов за раскрытие контента выставки.

– Весь процесс подготовки и проведения ЭКСПО-2017 находится на постоянном контроле Главы государства и Правительства, – заверила вице-премьер. – Успех Астаны в борьбе за право проведения ЭКСПО-2017 – это успех народа всего Казахстана.

Д. Назарбаева выразила уверенность, что ЭКСПО-2017 будет еще одной золотой страницей и в нашей истории, и в истории выставки и призвала собравшихся принять активное участие в этом грандиозном международном событии.

Большой семьей ЭКСПО назвал страны, которые примут участие в выставке, генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес. Он высказал мнение, что выставка в Астане поможет общественности понять проблемы глобальной энергетики и оценить существующие вызовы. Для стран-участниц это будет возможностью заявить о себе как о стране с устойчивым развитием и готовностью к переходу к «зеленой» экономике, продемонстрировать передовой опыт и свое видение решения актуальных вопросов.

– Самая сильная сторона ЭКСПО заключается в том, что это взаимосвязанный процесс, который должен быть грамотно осуществлен организаторами, участниками, несущими равную ответственность. Это сложная задача, которая делает вашу страну уникальной, поэтому я хочу поблагодарить организаторов за подготовку к ЭКСПО, за хорошую работу, которая уже проделана, и за работу, которую предстоит выполнить, – заключил он.

О подготовке к проведению Международной выставки – первой на территории СНГ – рассказал председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов. По его информации, строительство международных павильонов будет завершено в ноябре текущего года.

Еще один важный аспект связан с поствыставочным использованием объектов. На их месте будут созданы Международный центр «зеленых» технологий, Международный финансовый центр «Астана». Рассматриваются и другие предложения по эффективному использованию территории ЭКСПО, сообщил А. Есимов.

Поблагодарив г-на В. Лоссерталеса и его команду за поддержку в организации ЭКСПО-2017, первый заместитель министра иностранных дел РК Рапиль Жошыбаев отметил, что энергетические запасы являются одним из приоритетов международной повестки дня, и будущая выставка предоставит возможность показать инновации, обменяться экспертными знаниями в области «зеленых» технологий и продвижения устойчивых источников энергии для будущего.

– Энергия является важной частью нашей жизни. Именно поэтому большое количество стран выражают свой интерес к проведению ЭКСПО-2017, и этот интерес растет изо дня в день, – заметил он, пригласив страны принять активное участие в этом мероприятии и внести свой вклад в организацию выставки.

Как известно, «якорным» проектом послевыставочного использования уникальной инфраструктуры ЭКСПО станет создание на ее базе Международного финансового центра «Астана». Перспективы осуществления этой идеи на собрании представил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов. По его словам, основываясь на успешном опыте таких передовых финансовых центров мира, как Лондон, Гонконг, Дубай, Сингапур, для активного привлечения иностранных инвесторов, создаваемый МФЦА обеспечит беспрецедентные условия, не имеющие аналогов на территории постсоветского пространства. Так, по поручению Президента РК будут предоставлены значительные налоговые льготы сроком на 50 лет, будет работать упрощенный валютный, визовый и трудовой режим для органов, участников и работников МФЦА.

– Важной особенностью МФЦА станет существование обособленной правовой системы, по которой будет работать финансовый суд МФЦА и Международный арбитражный центр. Данная система будет основываться на принципах Общего права, что позволит обеспечить справедливость правосудия и позволит значительно повысить доверие к Казахстану со стороны иностранных инвесторов, – подчеркнул К. Келимбетов.

От имени акимата столицы к участникам собрания обратился заместитель мэра Ермек Аманшаев. Он сообщил, что администрация Астаны ведет активную работу по всесторонней подготовке к ЭКСПО, обеспечению широкого спектра возможностей комфортного, безопасного и интересного пребывания участников и гостей выставки в казахстанской столице. Будет реализован огромный комплекс мер по совершенствованию инженерной, транспортной и сервисной инфраструктуры, с удобной навигацией и логистикой, доступными и качественными услугами, а также разнообразием предложений в сфере индустрии гостеприимства.

Более детально о том, как город готовится к принятию ЭКСПО-2017, рассказала руководитель столичного управления предпринимательства и промышленности Малика Бектурова. Она сообщила, что к концу III квартала текущего года завершится строительство дорог, ведущих к месту расположения ЭКСПО. Будут введены в строй электрические и тепловые энергостанции. С расширением терминала международного аэропорта его пропускная способность увеличится до 1 775 пассажиров в час. Строится новый железнодорожный терминал. Планируется запустить 350 единиц общественного транспорта, дополнительно будут введены 600 автобусов на гибридном топливе.

В целом ожидается, что выставку посетят около 2,5 млн человек, из которых порядка 85% составят жители регионов страны и 15% – иностранные туристы. Для участников и гостей мероприятия предусмотрена обширная культурная программа, включающая 3 296 мероприятий (симпозиум международных архитекторов, международная конференция деловых женщин и т. д.), которые пройдут на территории ЭКСПО, и 3 517 мероприятий, планируемых вне рамок выставки. Так, пройдут Дни культуры городов – спутников Астаны, Дни культуры таких стран, как Китай, Литва, Россия.

Для обеспечения посетителей местами проживания в дополнение к уже имеющимся 30 тыс. гостиничным номерам будут введены 5 тыс. номеров к 2017 году, – за счет строительства 24 новых гостиниц и 4 общежитий. Наряду с этим, ведутся переговоры по созданию летнего лагеря, который будет функционировать во время проведения ЭКСПО. В тестовый лагерь, организованный этим летом, будут приглашены волонтеры.

– Подготовительный процесс идет согласно установленным графикам, вся работа будет завершена вовремя, – заверила руководитель столичного управления предпринимательства и промышленности.

Вчера же организаторы презентовали участникам собрания ключевые отрасли проекта: о текущем статусе и перспективах строительства ЭКСПО-городка, основной теме выставки, продвижении выставки на локальном и международном уровнях, а также об условиях участия стран на выставке. Было подписано 13 договоров участия в ЭКСПО-2017, в том числе с КНР, Россией, Венгрией.