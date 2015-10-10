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Астана готова стать дипломатическим хабом
Глава государства дал интервью Рено Жирару, коррес­понденту газеты «Ле Фигаро», одного из крупнейших изданий Франции. Президент рассказал о действиях нашей страны в сфере обеспечения нераспространения ядерного оружия, поделился своим мнением относительно текущей ситуации в Украине и связанными вокруг этого событиями, а также путях решения сирийской проблемы.
В частности, касательно инициатив Казахстана по использованию атомной энергии в мирных целях ­Нурсултан ­Назарбаев подчеркнул, что отказ от ядерного оружия позволил привлечь в нашу респуб­лику значительные объе­мы иностранных инвестиций и создать условия для модернизации экономики.
Глава государства отметил, что создание в Казахстане Международного банка низкообогащенного урана обеспечивает надежный источник топлива для атомных электростанций различных стран, сокращая тем самым возможности получения высокообогащенного урана и риск его использования в ­военных целях.
При этом Президент обратил внимание, что данный проект не был направлен на извлечение коммерческой выгоды.
– Главное – это очередной вклад Казахстана в дело нераспространения ядерного оружия, – сказал Глава государства.
Комментируя действия различных сторон в рамках Минского процесса, Нурсултан Назарбаев напомнил, что одной из основных тем встречи с Президентом Франции Ф. Олландом, помимо вопросов двустороннего сотрудничества, был украинский кризис. Президент Казахстана отметил, что к моменту визита французского лидера конфликт в Украине продолжал нарастать, в то время как конкретных дипломатических шагов по его урегулированию не предпринималось.
Нурсултан Назарбаев поочередно встретился с лидерами Германии, Украины и России для обсуждения возможности организации совместной встречи, которая состоялась в Минске.
Президент Казахстана подчеркнул, что конфликт на сегодня остается неразрешенным, в то время как в соглашениях «Минск-2» все действия российской и украинской стороны прописаны достаточно четко.
Нурсултан Назарбаев также отметил, что санкции в отношении России не привели к существенным результатам.
– От этих санкций страдают лишь люди, которые не имеют ничего общего с украинским кризисом: представители российского малого и среднего бизнеса, а также французские фермеры. Следует отделить политику от экономики. Франция должна сделать все, чтобы воспрепятствовать эскалации напряженности в зоне конфликта и ужесточению санкций. Необходимо продолжить дипломатические шаги для решения этого кризиса, – сказал Президент.
Обращаясь к ситуации в Сирии, Глава государства подчеркнул, что к сегодняшнему кризису с беженцами привело противоречащее всем международным договоренностям вмешательство в ее дела со стороны других государств. Президент выразил мнение, что прекращение подобного подхода позволит решить проблемы.
При этом Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в нашем регионе Астана имеет все возможности для того, чтобы стать дипломатическим хабом. К примеру, Казахстан инициировал созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое объединяет 30 азиатских стран, включая Китай, Индию и Пакистан. Также в столице Казахстана регулярно проводится инициированный нашей страной Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Здесь также были организованы саммиты ОБСЕ и ОИС.
– Да, мы хотим стать дипломатическим хабом в этом крайне неспокойном регионе на границах между Западом и Востоком, – сказал Глава государства.

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