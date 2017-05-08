Астана и Алматы вошли в топ-5 популярных у российских туристов городов СНГ

Аналитическое агентство "Турстат" определило самые
популярные у российских туристов города СНГ для путешествий в праздничные дни мая 2017 года, сообщает Kazpravda.kz
.
Так, первую десятку городов составили: Минск, Тбилиси, Алматы, Баку, Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев. Стоит отметить, что Алматы и Астана входят в первую пятерку.
Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.
По данным "Турстат", в Алматы российские туристы приезжают в среднем на 5 дней и платят за проживание в отеле 3,5 тысячи рублей в сутки, а в Астану – на 2 дня (3,9 тысяч рублей).10 городов СНГ по популярности у российских туристов:
1. Минск (Беларусь);
2. Тбилиси (Грузия);
3. Алматы (Казахстан);
4. Баку (Азербайджан);
5. Астана (Казахстан);
6. Ереван (Армения);
7. Киев (Украина);
8. Ташкент (Узбекистан);
9. Бишкек (Кыргызстан);
10. Кишинев (Молдавия).