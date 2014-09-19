Культура Астана и Казань отмечают 10 лет со дня закрепления статуса городов-побратимов эльм

Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в гала-концерте, посвященном национальному татарскому празднику Сабантуй, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Со сцены Дворца Мира и Согласия он и аким Астаны Имангали Тасмагамбетов поприветствовали и поздравили всех собравшихся. "Мы сегодня имеем честь быть участниками такого исторического события, когда молодая столица Казахстана – Астана с радостью принимает этнически близкого, экономически сильного и духовно-богатого гостя и друга – Республику Татарстан. В этом году исполняется 10 лет со дня официального закрепления побратимского статуса между Астаной и Казанью", – сказал Тасмагамбетов, открывая концерт мастеров искусств Татарстана.



Глава Республики Татарстан, в свою очередь, произнес приветственную речь на родном языке.



Напомним, в столицу, в рамках проведения Дней культуры РТ, для участия в бизнес-форуме и Сабантуе прибыла делегация из Татарстана в составе из 700 человек, из которых 65 – главы татарских промышленных компаний.



По информации пресс-службы аппарата акима города, в настоящее время в Казахстане живут и трудятся более 200 тысяч татар.

