Культура
Астана и Казань отмечают 10 лет со дня закрепления статуса городов-побратимов  
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Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в гала-концерте, посвященном национальному татарскому празднику Сабантуй, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

Со сцены Дворца Мира и Согласия он и аким Астаны Имангали Тасмагамбетов поприветствовали и поздравили всех собравшихся. "Мы сегодня имеем честь быть участниками такого исторического события, когда молодая столица Казахстана – Астана с радостью принимает этнически близкого, экономически сильного и духовно-богатого гостя и друга – Республику Татарстан. В этом году исполняется 10 лет со дня официального закрепления побратимского статуса между Астаной и Казанью", – сказал Тасмагамбетов, открывая концерт мастеров искусств Татарстана.  

Глава Республики Татарстан, в свою очередь, произнес приветственную речь на родном языке.  

Напомним, в столицу, в рамках проведения Дней культуры РТ, для участия в бизнес-форуме и Сабантуе прибыла делегация из Татарстана в составе из 700 человек, из которых 65 – главы татарских промышленных компаний.

По информации пресс-службы аппарата акима города, в настоящее время в Казахстане живут и трудятся более 200 тысяч татар. 

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