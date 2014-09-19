Астана и Казань отмечают 10 лет со дня закрепления статуса городов–побратимов

Культура
676
Эльмира Киргеева
©kazpravda.kz
Президент Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в гала–концерте, посвященном национальному татарскому празднику Сабантуй, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

Со сцены Дворца Мира и Согласия он и аким Астаны Имангали Тасмагамбетов поприветствовали и поздравили всех собравшихся. "Мы сегодня имеем честь быть участниками такого исторического события, когда молодая столица Казахстана – Астана с радостью принимает этнически близкого, экономически сильного и духовно богатого гостя и друга – Республику Татарстан. В этом году исполняется 10 лет со дня официального закрепления побратимского статуса между Астаной и Казанью", – сказал Тасмагамбетов, открывая концерт мастеров искусств Татарстана.  

Глава Республики Татарстан в свою очередь произнес приветственную речь на родном языке.  

Напомним, в столицу в рамках проведения дней культуры РТ для участия в бизнес–форуме и Сабантуе прибыла делегация из Татарстана в составе из 700 человек, из которых 65 – главы татарских промышленных компаний.

По информации пресс-службы аппарата акима города, в настоящее время в Казахстане живут и трудятся более 200 тыс. татаров. 

Популярное

Все
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Вплавь покоряя моря и проливы
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Овсянка, сэр!
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Как популяризировать образ человека труда
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Ледовый дворец возвращается в собственность города
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Улучшая рыночную среду
Вернуть землю государству
Аида Балаева высказалась о провокационном ролике в соцсетях
В Западно-Казахстанской области открыто около 500 новых спортивных секций
В Каспийском море спасли двух человек
Верховный суд отменил оправдательный приговор обвиненному в изнасиловании блогеру
Более 75 паломников умерли из-за жары в Саудовской Аравии
Театр завершил сезон премьерой
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Остановка по требованию аудита
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Больница начинается с приемного покоя
Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили президенты Казахстана и Кореи
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Президент Казахстана выступил на казахско-корейском бизнес-форуме
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Совместное заседание палат парламента пройдет 14 июня
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
20 процентов или шанс на жизнь?
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Аида Балаева высказалась о провокационном ролике в соцсетях
Балетная труппа театра «Астана Опера» отправится на гастрол…
Редкие рукописи Корана представлены в Алматы
Астана и Пекин расширяют сотрудничество в области культуры …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]