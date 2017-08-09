Политика
Астана и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве
Аким Астаны Асет Исекешев встретился с вице-губернатором Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном. Делегация из Питера прибыла в столицу Казахстана в рамках открытия недели Санкт-Петербурга на Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

В ходе двусторонней встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя городами-побратимами.

"Хочу отметить, что очень исключительно хорошо организована работа по ЭКСПО-2017. Можем это говорить со знанием дела по причине того, что нам периодически приходится проводить международные экономические форумы и т.п. Это стоит колоссальных усилий и напряжения. И здесь очень важны вопросы безопасности, потому что скопление колоссального количества народа. И в этой связи можно говорить о развитии связей с точки зрения "умного" и безопасного города", – отметил Сергей Мовчан.

В рамках встречи вице-губернатор Сергей Мовчан подписал с заместителем акима Астаны Андреем Лукиным соглашение о сотрудничестве на 2017-2021 годы. В рамках меморандума утверждены программы торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя городами.

Ранее существовавший формат сотрудничества между Астаной и Санкт-Петербургом позволил наполнить взаимодействие двух регионов практическим содержанием. Так, к примеру, в культурной столице России строится Евразийский центр делового сотрудничества "Астана". Ввод в эксплуатацию этого торгово-делового комплекса даст новые возможности предпринимателям Астаны и Санкт-Петербурга для налаживания прямых деловых контактов.

Еще одним направлением в развитии межрегионального сотрудничества в перспективе может стать обмен опытом в области занятости и социального обеспечения, коммунального хозяйства, образования и здравоохранения.

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