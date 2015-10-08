Астана и Вильнюс сверили планы Владимир ОСИПОВ

А. Джаксыбеков встретился с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом, обсудив ряд важных вопросов взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

– У мэров Астаны и Вильнюса давняя история взаимоотношений, и мы настроены на дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими городами, – отметил аким столицы, поблагодарив за гостеприимство литовских коллег.

Адильбек Джаксыбеков ознакомился с бизнес-проектами Литвы, опыт реализации которых был бы интересен казахстанской столице. По словам акима, актуальным вопросом для Астаны остается тема организации парковок, для решения которого необходимо внедрять новые технологии.

Мэр Вильнюса затронул вопросы сотрудничества в области туризма, особо отметив популярность казахстанского павильона ЭКСПО в Милане. А. Джаксыбеков рассказал о ходе подготовки и масштабных строительных проектах, реализуемых в Астане к предстоящей Международной специализированной выставке «ЭКСПО», призвал мэрию Вильнюса поддержать это знаковое событие. Аким предложил провести Дни культуры Вильнюса в Астане, а также организовать специальные чартерные рейсы в дни проведения ЭКСПО-2017.

Р. Шимашюс предложил рассмотреть возможность организации постоянных регулярных авиарейсов по маршруту Астана – Вильнюс.

Литовские коллеги выразили большой интерес к инвестиционным проектам, представленным казахстанской делегацией, и возможностям, которые открывает иностранным инвесторам молодая столица Казахстана. А. Джаксыбеков пригласил бизнес-сообщество Вильнюса более детально ознакомиться с ее инвестиционным потенциалом, приняв участие в VI Международном инвестиционном форуме Astana Invest 2015, который пройдет 28–30 октября во Дворце Независимости. Стороны пришли к мнению о необходимости дальнейшего расширения совместных проектов и дружеских взаимоотношений между Вильнюсом и Астаной, которые имеют прочную основу в виде Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного городами в 2000 году.

– Уверен, что конструктивное сотрудничество даст возможность нашим гражданам еще ближе познакомиться с культурой и искусством двух дружеских народов. При умелом подходе это может стать важным инструментом стимулирования экономики обеих столиц, – отметил А. Джаксыбеков.

Кроме того, состоялась встреча с Премьер-Министром Литовской Республики Альгирдасом Буткявичюсом. Стороны обсудили основные направления совместной работы в рамках торгово-экономического взаимодействия, научно-технического и культурного сотрудничества. Был затронут ряд актуальных вопросов двусторонних отношений на межрегиональном уровне, а также о работе по подготовке к Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

Глава литовского правительства отметил динамично развивающиеся отношения между Астаной и Вильнюсом и выразил надежду на углубление сотрудничества.