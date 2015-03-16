«Астана» идет без потерь

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В остальных встречах очки заработали и гости. Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью в Кызылорде против «Кайсара» – 0:0, кокшетауский «Окжетпес» добыл победу в Костанае в противостоянии с «Тоболом» – 2:0, а «Актобе» получил три очка в Таразе, обыграв одноименный клуб со счетом 1:0.
В лидирующий квартет теперь входят «Астана» (9 очков из 9 возможных), «Кайрат» и «Ордабасы» – по 7, «Окжетпес» – 6. Лучшим в списке бомбардиров остается кайратовец Жерар Гоу, забивший 4 мяча. Матчи четвертого тура состоятся 21 марта.

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