​Астана – квалифицированный медиатор

С точки зрения геополитики – это серьезный экзамен для казахстанской дипломатии. Ведь любые переговоры, затрагиваю­щие горячие точки планеты, – сложнейший и зачастую непредсказуемый процесс. Неудивительно, что многие конфликты переходят в стадию «замороженных». Однако, как не раз говорил Президент Нурсултан Назарбаев, кризисы не могут продолжаться бесконечно, а любая война рано или поздно заканчивается миром. И здесь очень важно создать условия для поиска компромисса. Такой платформой для диалога и должна стать Астана, которая известна в качестве «квалифицированного медиатора».

О том, что Глава государства прилагает немалые усилия в контексте миротворчества, в том числе по сирийской проблематике, говорит география зарубежных визитов Нурсултана­ Назарбаева. Прошлый год ознаменовался активной деятельностью казахстанского Лидера по сближению позиций Москвы и Анкары, снятию напряжения внутри исламского мира, в частности, между Ираном и Саудовской Аравией.

В апреле прошлого года на саммите ОИС в Стамбуле ­Нурсултан Назарбаев при поддержке Турции сумел запустить процесс исламского примирения как новой парадигмы развития. Цель – выстраивание новых отношений путем демонстрации доброй воли и конструктивного подхода к мирному разрешению споров, невмешательство в дела друг друга и укрепление единства.

– Сейчас я еду из Тегерана. В ходе переговоров с Хасаном Рухани я высказал пожелание, что необходимо отрегулировать отношения между Ираном и Саудовской Аравией. Эти разногласия играют только на руку нашим оппонентам. Во-вторых, мы всегда утверждаем, что наша мусульманская религия выступает за справедливость и мир. Ислам и прогресс должны идти вместе, – отметил Президент на переговорах в Стамбуле.

Совместная декларация по Исламскому примирению, поддержанная странами – участницами ОИС, – важный шаг в миротворческой политике Нурсултана Назарбаева. Ведь тот же сирийский вопрос невозможно решить, пока не будет единства внутри мусульманской уммы. Поэтому Президент побывал с визитом и в Саудовской Аравии, учитывая важную роль этой страны на Ближнем Востоке. Глава государства посетил Эр-Рияд в октябре прошлого года. И хотя встреча с Королем КСА проходила за закрытыми дверями, понятно, что международная повестка не осталась без внимания.

Показательно, что и новый политический сезон начался с поездки Главы государства на Аравийский полуостров. На этот раз Президент вел переговоры с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, для которых ближневосточное урегулирование видится не менее важным. Как отмечалось в кулуарах, ОАЭ приветствуют «Астанинский процесс».

– Конечно, мы обсуждали проблемы, которые есть в мире. То, что касается терроризма, несогласованности крупных держав между собой, санкции между Россией и Западом, которые нам естественно мешают. В этих вопросах Казахстан принимает активное участие. Вы уже, наверное, слышали – мы дали согласие на проведение межсирийских переговоров в Астане. Возможно, это случится и возможно – это будет наша лепта в установление мира в этом регионе, – отметил Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров в Абу-Даби.

Глава государства также напомнил, что он провел переговоры с Президентом Ирана и королем Саудовской Аравии, чтобы они наладили отношения между собой.

– Нельзя допустить раздела исламского мира на две части. Единство исламских стран, ориентация на государства, работающие именно на научно-технический прогресс, на инвестиции, инновации – это наш путь. Мы должны ориентироваться на прогресс, науку, смотреть в будущее, – прокомментировал Президент.

Астанинский процесс, безусловно, будет довольно сложным. Поэтому миссию Казахстана не следует расценивать как панацею. Пока не будет общей воли к решению проблемы, сделать что-либо попросту невозможно. Причем речь идет даже не о внутренних противоречиях в самой Сирии, а в большей степени о противоречиях крупных держав, ведущих свою игру в этом регионе планеты.

Поэтому уже на стадии подготовки диалоговой площадки СМИ пестрят сообщениями о разного рода «конфликтах интересов».

И здесь невольно вспоминается формулировка Президента Нурсултана Назарбаева, высказанная им более 10 лет назад: «Если «язык пушек» действительно является продолжением политики, то это означает, что первоначальная политика представляла из себя несовершенную конструкцию и строилась на иррациональных началах».

О сложности процесса говорит и тот факт, что до сих пор не ясен формат предстоящих переговоров, которые, как сообщают информированные источники, на 99 процентов состоятся, но никто не может сказать о составе участников.

Ясно одно – на встрече должны присутствовать Россия, Турция и Иран, которые, напомним, стали гарантами подписанных соглашений о прекращении огня между повстанцами и армией Асада.

Например, как сообщили в посольстве Ирана в РК, делегация ИРИ во главе с заместителем министра иностранных дел Хоссейном Джабери Ансари, планирует прибыть в Астану 23 января для участия в переговорах по Сирии.

Иран считает, что предстоящая встреча открывает возможность установления диалога между правительством Сирии и оппозицией для достижения политического урегулирования с целью положить конец войне и гуманитарному кризису в этой стране и оказать содействие установлению стабильности и мира в регионе.

По данным министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, переговоры в Астане будут проведены согласно достигнутым согласованиям между президентами Казахстана, России, Ирана и Турции. Кроме того, подготовка к ним обсуждалась дважды в Москве: на трехсторонних переговорах министров иностранных дел Ирана, России и Турции под занавес прошлого года и в прошлую субботу на встрече вице-министров иностранных дел трех государств.

Иран в течение последних нескольких дней провел консультации с различными сторонами конфликта, чтобы создать почву для уменьшения разногласий. Заместитель министра иностранных дел ИРИ Джабери Ансари обменялся мнениями с заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдином Рамзи, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

Большую работу проводят и другие стороны диалога. Подготовка к Астанинскому процессу идет полным ходом.