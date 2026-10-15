Astana Media Week 2026: награждены лучшие пресс-секретари и пресс-службы

В столице проходит второй день юбилейной медианедели Astana Media Week 2026

Фото: МКИ РК

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения «Лучший пресс-секретарь и лучшая пресс-служба», на которой отметили представителей сферы государственных коммуникаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В номинации «Лучшая пресс-служба» награды получили пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и пресс-служба акима Актюбинской области.

В номинации «Лучший пресс-секретарь» награждены руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РК Айнаш Койшыбаева и руководитель пресс-службы акима Туркестанской области Мира Сулейменова.

Вместе с тем, состоялась экспертная встреча «Новые правила в информационной политике Казахстана». В обсуждении приняли участие первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, руководитель пресс-службы акима Восточно-Казахстанской области Лаура Жакупова, медиаменеджер Аскар Джалдинов, председатель «Qazcontent» Адиль Сейфуллин и шеф столичного бюро интернет-журнала «Власть» Тамара Вааль.

Участники обсудили актуальные подходы к государственной информационной политике, взаимодействие государственных органов со СМИ, работу пресс-служб и повышение эффективности коммуникаций с общественностью.

В рамках визионерской дискуссии «Qazaq Creative Power: Кто создает казахстанский вайб» представители креативных индустрий, медиа и кино обсудили развитие национального контента и его продвижение среди современной аудитории. Спикерами выступили депутат Курултая РК Асхат Аймагамбетов, управляющий директор телеканала Jibek Joly Алдан Нагашыбек, журналист Жазира Байдалы, режиссер Ернар Алмабек, кинорежиссер Жандос Кусаинов, основатель Astana AI Film Festival Айзатулла Хуссейн и другие эксперты.

Отдельное внимание уделили развитию рекламной индустрии. На стратегической сессии «Новая экономика рекламного медиарынка» представители TikTok, Nur.kz, Orda FM, Sport+ Qazaqstan и исследовательской компании K Research Central Asia рассмотрели изменения на рекламном рынке, развитие цифровых платформ и новые возможности монетизации медиаконтента.

Практическая часть программы включила мастер-класс «Экономика данных: как бизнес-аналитика меняет управление и принятие решений» с участием президента Международного университета информационных технологий Рустема Бигари.

Также состоялись LIVE-лаборатория «Вайбкодинг: новая технологическая грамотность медиа» и воркшоп «TikTok LIVE для развития собственного медиа». Участники познакомились с современными цифровыми инструментами, возможностями создания технологических решений и продвижения медиапроектов через платформы прямых трансляций.

Напомним, Astana Media Week проводится с 2017 года и объединяет представителей государственных органов, казахстанских и международных СМИ, технологических компаний и профессионального сообщества. Юбилейная медианеделя посвящена развитию медиаиндустрии, внедрению искусственного интеллекта и укреплению профессионального сотрудничества.