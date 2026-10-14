Astana Media Week 2026: первый день о новой архитектуре доверия, ИИ и будущем медиа

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Первый день объединил представителей государственных органов, казахстанских и зарубежных СМИ, международных организаций и технологических компаний для обсуждения ключевых изменений в современной медиасреде, сообщает Kazpravda.kz

Основными темами стали трансформация журналистики под влиянием искусственного интеллекта, доверие аудитории, ответственность редакций, безопасность детей в цифровой среде и продвижение центральноазиатского контента на международную аудиторию.

Центральным событием первого дня стала пленарная сессия «MEDIA. HUMAN. AI: 10 лет трансформации. Новая архитектура доверия». В дискуссии приняли участие первый вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Искаков, руководитель бюро и региональный руководитель по коммуникациям Euronews в Азербайджане Надира Тюдор, генеральный директор Smart Advanced Technologies & Innovation Inc. Нежат Унсал, директор Meta по вопросам государственной политики в отношении продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Филип Чуа, и.о. представителя ЮНИСЕФ в Казахстане Эльвира Яушева и генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун.

Одним из центральных вопросов пленарной сессии стало сохранение доверия к СМИ в условиях ускоренного внедрения искусственного интеллекта. Первый вице-министр культуры и информации Канат Искаков обозначил три ключевых элемента новой архитектуры доверия: сильные редакции, персональную ответственность журналиста и технологические решения, обеспечивающие достоверность информации.

Отдельное внимание в ходе сессии было уделено принципам использования искусственного интеллекта в редакционной работе. Несмотря на развитие инструментов автоматизации и генерации контента, ответственность за конечный материал должна оставаться за журналистом и редакцией. В этой связи участникам профессионального сообщества предложено выработать единые подходы к ответственному использованию ИИ, включая маркировку синтетического контента.

Также отмечено, что за последние 10 лет казахстанская медиасреда существенно изменилась. Количество средств массовой информации выросло примерно с 2,5 тыс. до почти 5,5 тыс., уровень проникновения интернета достиг 98%. При этом порядка половины граждан получают новости преимущественно через социальные сети и мессенджеры. Эти изменения формируют новые требования к профессиональной журналистике. Скорость распространения информации возрастает, однако вместе с ней усиливается значение фактчекинга, редакционных стандартов и контроля качества.

Еще одной тенденцией становится постепенное стирание границ между традиционными форматами СМИ. Телевидение, интернет-издания, печатные медиа и цифровые платформы все активнее работают в единой информационной среде. Искусственный интеллект способен существенно ускорить производство и распространение контента, однако ключевыми конкурентными преимуществами медиа по-прежнему остаются доверие аудитории и качество информации.

AI, IT & MEDIA: где проходит граница ответственности

Технологическое измерение трансформации отрасли продолжила дискуссия «AI, IT & MEDIA: Граница ответственности». В ней приняли участие председатель правления Агентства «Хабар» Ляззат Танысбай, программный директор государственного телевидения Азербайджана Эмин Гусейнов, генеральный директор телерадиокомпании «Седьмой канал» Кыргызстана Илязбек Балташев, директор по продаже медиаправ Infront Sports & Media AG Николас Шрадер, директор платформы TV+ Kazakhtelecom Сандугаш Рахимжанова и руководитель проекта NoFake.kz Илья Рыбин.

Участники обсудили развитие телевидения и цифровых платформ, использование искусственного интеллекта в производстве медиаконтента, трансформацию медиаправ и новые модели взаимодействия с аудиторией.

Эмин Гусейнов представил практический опыт внедрения нейросетевых инструментов на государственном телевидении Азербайджана. Искусственный интеллект используется не только для автоматизации отдельных процессов, но и непосредственно при производстве телевизионного контента. Одним из примеров стал 40-минутный исторический фильм, созданный примерно за три месяца с использованием технологий ИИ.

При этом развитие генеративных инструментов не отменяет необходимости человеческого контроля. Возможность быстро создавать большие объемы информации одновременно повышает риски распространения недостоверного или искаженного контента. Поэтому технологическое развитие медиа должно сопровождаться сохранением профессиональной экспертизы редакций.

Цифровая среда, соответствующая возрасту ребенка

Отдельный блок первого дня был посвящен созданию безопасной цифровой среды для детей и подростков. В рамках воркшопа «Создание цифровой среды, соответствующей возрасту подростков: как это должно выглядеть» представители государственного сектора, международных организаций, технологических компаний и цифровой индустрии обсудили возрастную верификацию, безопасность несовершеннолетних и распределение ответственности между государством, платформами и пользователями.

Особое внимание было уделено тому, насколько рано дети становятся активными пользователями цифровых сервисов. Исследование Kazakhstan Kids Online показывает, что 46% опрошенных детей в возрасте от 9 до 17 лет впервые вышли в интернет в возрасте 5-8 лет. Около 60% практически ежедневно используют интернет при выполнении школьных заданий, а 66% ежедневно пользуются социальными сетями.

И.о. представителя ЮНИСЕФ в Казахстане Эльвира Яушева обратила внимание на двойственный характер новых технологий. Искусственный интеллект способен расширять доступ детей к образовательному контенту, адаптировать материалы и создавать дополнительные возможности для обучения. Вместе с тем персонализированные алгоритмы, рекомендательные системы и чат-боты могут предоставлять недостоверную информацию в форме, воспринимаемой пользователем как убедительная и достоверная. В центре государственной политики в этой сфере должны оставаться права ребенка, его безопасность и конфиденциальность.

В ходе обсуждения также была затронута проработка механизмов ограничения доступа детей младше 16 лет к социальным сетям. Одним из ключевых практических вопросов остается достоверное определение возраста пользователя. При этом соответствующие подходы должны учитывать необходимость сохранения доступа несовершеннолетних к образовательному и общественно полезному контенту.

Центральная Азия на международном информационном рынке

Вопросам международного позиционирования региона была посвящена редакционная лаборатория «Central Asia in English: почему перевод не делает нас глобальными?». Площадка объединила представителей Jibek Joly / Silk Way, The Astana Times, Qalam Global, Euronews, AnewZ и других медиа.

Ключевой темой дискуссии стало создание контента о Казахстане и Центральной Азии, способного конкурировать за внимание международной аудитории. Участники рассмотрели различия между прямым переводом материалов и полноценной адаптацией журналистского продукта к информационным запросам зарубежного читателя.

Отдельное внимание было уделено профессиональным стандартам англоязычной журналистики, выбору тем, понятных международной аудитории, работе с контекстом и формированию собственного информационного нарратива региона.

Практические инструменты для современных редакций

Программа первого дня включала серию практических мастер-классов. Журналист и редактор NoFake.kz Жәудір Оразхан провела мастер-класс «Ояну: ақпаратты қабылдау, саралаудың тың тәсілі және критикалық интеллект», посвященный критическому восприятию и анализу информации.

Практическая работа с инструментами искусственного интеллекта продолжилась в рамках мастер-класса по мультиязычному вещанию. Руководитель бюро Euronews в Астане Боян Бркич и менеджер по управлению производством Euronews в Астане Нурбек Жантлеу представили подходы к использованию современных технологий при подготовке медиаконтента для разных языковых аудиторий.

Таким образом, первый день Astana Media Week 2026 обозначил ключевой вопрос нового этапа развития отрасли: каким образом использовать технологические возможности, не снижая требований к достоверности и ответственности.

Искусственный интеллект становится частью редакционных процессов, телевидение и цифровые платформы сближаются, аудитория меняет модели потребления информации, а международная конкуренция за внимание усиливается. В этих условиях центральным активом медиа остается доверие.

Astana Media Week 2026 продолжится 15 и 16 октября. Следующие дни форума будут посвящены государственной информационной политике, развитию отечественного контента, креативным индустриям, рекламному рынку и новым цифровым инструментам для медиа.