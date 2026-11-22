В Астане состоялся XXII международный конкурс исполнителей «Астана-Мерей», организованный Казахским национальным университетом искусств имени Күләш Байсейітовой. Он объединил юных музыкантов и вокалистов из разных регионов Казахстана, став площадкой для демонстрации исполнительского мастерства, сохранения национальных музыкальных традиций и поддержки одарённых детей, сообщает Kazpravda.kz

фото предоставлено организаторами

В этом году на конкурс поступило 649 заявок. География участников охватила 12 областей и 21 город Казахстана. Среди конкурсантов - представители Астаны, Алматы, Шымкента, Семея, Павлодара, Караганды, Атырау, Актобе, Актау, Кызылорды, Костаная, Кокшетау, Талдыкоргана, Тараза, Уральска, Усть-Каменогорска, Жезказгана, Темиртау, Экибастуза, Петропавловска и Жанаозена. К конкурсу присоединились также исполнители из районов и сельских населённых пунктов, в том числе из сёл Аса, Аксу-Аюлы и Сагыз.

Программа включала десять номинаций: «Қобыз», «Эстрадный вокал», «Дәстүрлі ән», «Гитара», «Домбыра», «Прима қобыз», «Эстрадалық музыкалық аспаптар», «Ішекті-шертпелі халық аспаптар», «Баян, аккордеон» и «Фольклорные инструменты». Участники соревновались в четырёх возрастных категориях - 6–9, 10–12, 13–15 и 16–18 лет. По итогам прослушиваний были определены обладатели Гран-при, лауреаты I, II и III мест, дипломанты, а также исполнители, удостоенные специальных и именных наград.

Результаты конкурса наглядно продемонстрировали широту географии и разнообразие исполнительских школ. В номинации «Қобыз» среди участников 6–9 лет первое место заняла Сафия Қоблан из Алматы, второе - Асхат Орынбаев из Екибастуза, третье - Айару Серік из Павлодара. В старшей возрастной категории Гран-при получила Айжаннат Әбубәкір из Павлодара. Среди лауреатов этой номинации также представители Алматы, Астаны, Шымкента, Тараза, Караганды и других городов.

В номинации «Эстрадный вокал» обладательницей Гран-при в возрастной категории 16–18 лет стала Ясмин Аюпова из Астаны. Первые места в младших категориях завоевали Самат Мухамет-Али из Семея, Кәусар Шәріп из Астаны и Ақбота Ораш из Алматы. Призовые места также получили юные вокалисты из Актобе, Карагандинской области и других регионов.

Сильные результаты показали участники номинации «Дәстүрлі ән», посвящённой казахской традиционной песенной культуре. Гран-при в младшей возрастной категории завоевал Ермұрат Дулат из Акмолинской области. Среди обладателей первых мест - Аружан Ертай из Караганды, Мейрім Қайрат из Атырауской области, Инабат Төлеуғали из Караганды и Аңсаған Дошаева из Актау. В числе лауреатов - исполнители из Астаны, Алматы, Шымкента, Уральска, Кокшетау, Жезказгана и других городов.

В номинации «Домбыра» Гран-при в категории 13–15 лет получил Қайсар Мейрамбек из Астаны. Первые места в разных возрастных группах завоевали Ерсұлтан Мұхамжан из Алматы, Нұрғиса Батырхан из Уральска, Еркеназ Қабдулла из Астаны, Бақдәулет Жүсіпбек из Кызылорды, Раяна Бақкелді из Алматы, а также другие участники. В этой номинации особенно заметно представительство разных регионов страны: среди призёров - музыканты из Орала, Атырау, Караганды, Шымкента, Талдыкоргана, Костаная, Жамбылской области и других территорий.

В номинации «Гитара» Гран-при завоевала Роза Пеньковская из Астаны. Первые места получили Саят Ильясов из Астаны, Карина Усенова из Павлодара, Айша Алпыс из Павлодара и Айлана Саттарова из Павлодара. В числе призёров также участники из столицы и Акмолинской области.

Отдельное внимание привлекли номинации, связанные с национальными и фольклорными инструментами. В направлении «Шертер» первые места заняли Ермухан Тұрмыс и Жандаулет Елеусизов из Павлодара, а также Нұрасыл Шалхар из Атырауской области. В направлении «Домра» среди победителей - Раяна Серикова из Павлодара, Сайора Сувашбаева из Караганды, Айару Аман из Караганды, Аяла Еркінбек из Алматы и Әлинұр Қосан из Кокшетау.

В номинации «Прима қобыз» Гран-при в старшей возрастной категории получила Камила Аминева из Астаны. Первые места завоевали Аяулым Серікхан и Сымбат Жасқайрат из Алматы, а также Набия Сатубалдина из Астаны. Среди лауреатов - музыканты из Павлодара, Караганды, Шымкента и других регионов.

В номинации «Баян, аккордеон» первые места получили Нұримран Ниязбек и Арслан Жанабай, представляющие Павлодарскую область, а также Радмир Хайбуллин из Астаны и Мадир Капсихов из Атырауской области. В направлении «Фольклорные инструменты» среди победителей - Мөлдір Мұрат из Жанаозена, Мөлдір Ұлан из Кокшетау и Жанылыс Алтаева из Астаны.

Конкурс стал площадкой и для молодых исполнителей на современных музыкальных инструментах. В номинации «Эстрадалық музыкалық аспаптар» были представлены направления саксофона, трубы, джазового фортепиано, электрогитары, бас-гитары и ударных инструментов. Среди отмеченных участников - музыканты разных возрастов, осваивающие академические и современные исполнительские направления.

Итоги «Астана-Мерей» отражают не только личные достижения юных артистов, но и работу музыкальных школ, колледжей, педагогов и концертмейстеров по всей стране. За каждым конкурсным выступлением стоят годы занятий, дисциплина, поддержка семьи и профессиональное наставничество. Для самих участников такие встречи становятся возможностью получить сценический опыт, познакомиться с другими исполнительскими школами и определить новые творческие ориентиры.

Для Казахского национального университета искусств имени Күләш Байсейітовой проведение конкурса - важная часть работы по поддержке молодого поколения музыкантов, развитию профессионального исполнительства и сохранению культурного наследия. XXII Международный конкурс «Астана-Мерей» вновь подтвердил, что музыкальное искусство объединяет регионы, поколения и разные творческие направления, открывая новые имена и создавая условия для дальнейшего роста юных исполнителей.