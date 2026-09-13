Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом

Культура,Музыка
Дана Аменова
корреспондент

Постановку дополнили хореографические номера разных жанров и сценические решения

Фото: МКИ

Государственный театр Astana Musical, входящий в состав Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, открыл юбилейный творческий сезон мюзиклом «Достар серті». В этом году театр отмечает 10-летие со дня основания, сообщает Kazpravda.kz 

Открытие сезона постановкой, с которой началась история театра, имеет особое символическое значение. «Достар серті» на протяжении десяти лет остается одной из ключевых постановок коллектива, и именно этим мюзиклом театр традиционно начинает новый творческий сезон.

В спектакле прозвучали известные произведения Нургисы Тлендиева, Шамши Калдаякова, Ескендира Хасангалиева и ансамбля «Дос-Мукасан». Постановку дополнили хореографические номера разных жанров и сценические решения.

Astana Musical был создан в 2016 году и стал первым специализированным театром мюзикла в Центральной Азии. За десять лет театр сформировал собственное творческое направление, расширил репертуар и завоевал постоянную зрительскую аудиторию.

В юбилейном сезоне репертуар Astana Musical также пополнится двумя новыми постановками.

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