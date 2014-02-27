«Астана» на пути к медалям

Ватерполисты алматинского клуба «Астана» встречались в Киришах (Ленинградская область) с местным «КИНЕФ-Сургутнефтегазом». В первом матче победа была на стороне казахстанской команды, выигравшей со счетом 7:5. Мячи в нашем составе забили Владимир Ушаков (2), Срдан Антонье­вич (2), Сергей Губарев, Роман Пилипенко и Бранко Пекович. Вчера соперники провели второй поединок.

Параллельно проходят и встречи остальных претендентов на награды. В Астрахани местные динамовцы крупно уступили казанскому «Синтезу» – 6:11, а в Москве еще одно «Динамо» не сдержало напор ватерполистов «Спартака-Волгограда» – 7:6.

Юрий МАКАРОВ