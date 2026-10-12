Астана на радарах криптоэлиты: столицу сравнили с Дубаем и Сингапуром

В рейтинге стран, которые активнее всех осваивают криптовалюту, Сингапур уже четвёртый год подряд занимает первое место, а Объединённые Арабские Эмираты идут вторыми. Именно с этими лидерами сравнил Астану человек, к мнению которого прислушивается вся отрасль

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Астана может повторить путь Дубая или Сингапура. Такой прогноз дал американский предприниматель и инвестор Баладжи Шринивасан на The Network State Conference в Сингапуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал @toughbuthones

Бывший технический директор криптобиржи Coinbase назвал казахстанскую столицу красивым, ухоженным и удивительно чистым городом и пригласил участников конференции вложиться в Alatau City. Эти слова прозвучали со сцены перед людьми, чьи решения влияют на мировой криптовалютный рынок. Конференцию в Marina Bay Sands очно посетили около 3 500 человек.

Кто сидел в зале

Среди гостей был Виталик Бутерин, один из основателей Ethereum. На этой сети работают децентрализованные финансовые сервисы, цифровые коллекции и тысячи приложений на смарт-контрактах.

Ричард Тенг возглавляет Binance, крупнейшую в мире криптобиржу по объёму торгов. Сама компания сообщает о более чем 300 млн зарегистрированных пользователей.

Олаф Карлсон-Ви основал и руководит Polychain Capital, одним из первых венчурных фондов, вкладывающих деньги в блокчейн-проекты. Карьеру в отрасли он начинал первым сотрудником той же Coinbase.

Кто такой Шринивасан

Шринивасан известен как автор книги The Network State. В ней он описывает, как сообщества, сложившиеся в интернете, могут обзавестись землёй и договориться с государствами о собственных правилах жизни и работы.

Летом 2026 года его Network School перенесла работу в Казахстан. Шринивасан подписал с РК пятилетний меморандум, который предусматривает строительство нового кампуса и ежегодную конференцию Network State.

В июле премьер-министр Олжас Бектенов обсудил со Шринивасаном создание международного технохаба в Акмолинской области с последующим выходом на Alatau City. Тогда же представили планы Network City, технологического сообщества в районе Бурабая. Шринивасан подчеркнул, что проекты Network School финансируются частными инвесторами без бюджетных денег.

Что предлагает Алатау

Призыв вкладываться в Алатау опирается на закон. В мае 2026 года Президент подписал Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». Документ вводит особый режим для цифровых активов и криптовалют и статус «резидента Алатау». Кроме того, закон регулирует гарантии инвесторам, налогово-бюджетную политику, градостроительство и земельные отношения.

По замыслу Главы государства, Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом региона, где товары и услуги можно будет оплачивать криптовалютой. Главным консультантом по строительству города назван сингапурский эксперт, поэтому сравнение с Сингапуром здесь имеет вполне практическую основу.

Путь Дубая и Сингапура

Дубай привлёк банки и инвестиционные фонды через Дубайский международный финансовый центр, где действуют собственные суды на основе английского права. Сингапур сделал ставку на быстрые разрешения, низкие налоги и регуляторные «песочницы» для финансовых технологий.

Похожие инструменты у Казахстана уже есть. С 2018 года в столице работает Международный финансовый центр «Астана» со своим судом и арбитражем на принципах английского права. Алатау добавляет к нему отдельный режим для технологических и криптовалютных проектов.

Роль Жаслана Мадиева

Автор публикации отдельно отмечает вклад вице-премьера, министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, который, по его словам, и выстроил связи со Шринивасаном. Мадиев знает криптоотрасль изнутри. До назначения министром в 2024 году он был генеральным менеджером Binance Kazakhstan, а образование получил в Колумбийском университете и Массачусетском технологическом институте.

Министерство под руководством Мадиева организовало форум AI & Digital Bridge, который прошёл в Астане в начале октября. Открытая программа форума собрала более 47 тыс. посещений, а хакатон HackAlem AI попал в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире хакатон по искусственному интеллекту. Среди хедлайнеров форума был и Шринивасан, так что о казахстанской столице он говорил в Сингапуре по свежим личным впечатлениям.

Деньги выбирают правила

Меморандум с Network School предусматривает ежегодную конференцию Network State в Казахстане. Инвесторы, которые слушали Шринивасана в Сингапуре, получают повод приехать и увидеть Алатау сами.

Казахстан свой выбор сделал. Криптовалюта в РК получила закон, суд и особый режим. Инвестору большего и не нужно. Ему важны понятные правила, и здесь он их видит.

Деньги, о которых говорили в Marina Bay Sands, умеют выбирать. Они идут туда, где их ждут. Астану уже назвали следующим Дубаем. Теперь ход за инвесторами.



